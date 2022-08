Gevoelig koeler met enkele buien

Vrijdagochtend start met vrij veel wolken en enkele buien of regen, vooral in het centrum en het oosten. Rond de middag wordt het droog vanaf het westen en stilaan ook halfbewolkt met opklaringen. Het wordt gevoelig koeler met maxima tussen 19 en 24 graden. De wind waait zwak tot matig. Dat meldt het KMI.

Vrijdagavond en tijdens het eerste deel van de nacht verlaten de laatste buien ons land via het oosten. Over het westen en het centrum blijft het droog met breder wordende opklaringen. Geleidelijk wordt het overal droog, maar op de Ardense hoogten kunnen lage wolken het zicht belemmeren. De minima schommelen in de meeste streken tussen 13 en 17 graden. De wind wordt in de loop van de nacht zwak.

Zaterdag wisselen wolkenvelden en opklaringen elkaar af. Ten zuiden van Samber en Maas zijn die opklaringen wellicht wat breder. Het blijft overwegend droog met slechts hier en daar kans op een buitje. De maxima liggen tussen 20 en 25 graden. Er waait een zwakke tot meestal matige wind.

Zondag blijft het vrijwel overal droog met zon en wolken. We halen maxima van 18 tot 23 graden bij een zwakke tot matige wind. Aan zee is de wind meestal matig.

Maandag blijft het overwegend droog met een afwisseling van zonnige perioden en wolkenvelden. De maxima schommelen tussen 19 en 24 graden bij een zwakke tot matige wind.

Dinsdag verwachten we hoofdzakelijk hoge sluierwolken. Het wordt iets warmer bij maxima van 22 tot 27 graden. De wind kan aan zee vrij krachtig worden.

Voor woensdag zijn de vooruitzichten nog erg onzeker. Mogelijk vallen er enkele (onweers)buien vanaf de Franse grens, maar de kans op droog weer is voorlopig nog groter.