Stroomproblemen in kerncentrale Zaporizja opgelost na ‘totale loskoppeling’ reactoren

Voor het eerst in zijn geschiedenis werden alle zes reactoren in de kerncentrale van Zaporizja uitgeschakeld. De panne hield twee uur aan, maar ondertussen kon de elektriciteitsleiding hersteld worden. De zes reactoren blijven wel nog losgekoppeld van het Oekraïense net.

Donderdag was brand uitgebroken in de asputten van een kolencentrale. De vlammen kwamen in de buurt van het reactorcomplex en verstoorden de lijnen die de centrale verbinden met het Oekraïense elektriciteitsnet. ‘Als gevolg hiervan hebben de acties van de indringers ertoe geleid dat de kerncentrale van Zaporizja voor het eerst in haar geschiedenis volledig van het elektriciteitsnet is losgekoppeld’, meldde het Oekraïens staatsenergiebedrijf Energieatom.

Het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) meldde omstreeks 19 uur (Belgische tijd) dat de verbinding met de bevoorradingslijn twee keer onderbroken werd, maar ondertussen hersteld is. De kerncentrale bleef wel constant verbonden dankzij een 330kV-lijn van de nabijgelegen thermische centrale die reserve-elektriciteit kon leveren. De omgeving van Zaporizja kreeg door het loskoppelen te maken met een korte black-out.

Niet zonder gevaar

Hoewel de situatie onder controle lijkt, zijn alle zes reactoren nog altijd losgekoppeld. Dat is niet zonder gevaar. In The Guardian stelt Petro Kotin, het hoofd van Energoatom, dat het afschakelen een verhoogd veiligheidsrisico inhoudt. ‘Je kunt niet zomaar onmiddellijk van het ene systeem op het andere overschakelen. Je moet alles aan de ene kant uitschakelen, en dan begin je aan de andere kant aan te schakelen’, klinkt het.

Tijdens de omschakeling is de centrale alleen afhankelijk van een back-upgenerator op diesel, zonder verdere alternatieven. Als de dieselgeneratoren het begeven, hebben ingenieurs maar 90 minuten de tijd om oververhitting van de reactoren te vermijden. Zo’n oververhitting kan tot een meltdown leiden. Dat is wat er in Fukushima gebeurde. ‘Rusland heeft Oekraïne en de rest van Europa opnieuw een stap dichter bij een stralingsramp gebracht’, reageerde de Oekraïense president Volodimir Zelenski donderdagavond.

Of dit een perfide tactiek van Rusland is, is niet duidelijk. The Guardian maakte wel melding van een gedetailleerd Russisch plan om de kerncentrale los te koppelen van het Oekraïense elektriciteitsnet. ‘De voorwaarde voor het plan was dat er zware schade zou zijn aan alle lijnen die de kerncentrale van Zaporizja verbinden met het Oekraïense netwerk’, verklaarde Kotin in dat artikel.

Bezoek van het IAEA

Internationaal wordt aangedrongen op een bezoek van het IAEA, de nucleaire waakhond, om de situatie te monitoren. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar om de haverklap van sabotage. De kerncentrale wordt bezet door Rusland, maar bemand door Oekraïense werknemers die onder bewaking staan van Russische militairen. Volgens Oekraïne misbruikt Rusland de kerncentrale als militaire basis.

‘Elke dag is er weer een incident. We hebben geen tijd te verliezen’, liet Rafael Grossi, de directeur-generaal van het IAEA donderdag nog optekenen. Rusland en Oekraïne zeggen dat de IAEA-inspecteurs welkom zijn, maar al weken bikkelen beide partijen over de reismodaliteiten. Volgens de Oekraïense minister van Energie German Galushchenko zou het bezoek nog voor het einde van de maand afgerond moeten zijn. Dat zei hij aan persagentschap Reuters.

Na een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski drong de Amerikaanse president Joe Biden er bij Rusland opnieuw op aan om een gedemilitariseerde zone rond Zaporizja op te trekken.