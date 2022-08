Zwak AA Gent moet vrede nemen met groepsfase Conference League

Geen Europa League voor AA Gent, wel weer Conference League. Net als in de Ghelamco Arena werden de Buffalo’s afgetroefd door een scherper Omonia Nicosia. De zorgen voor Hein Vanhaezebrouck zijn nog niet voorbij.

Dromen zijn bedrog, mirakels zeldzaam. Vijftien jaar geleden had Nicosia er wel eentje. Een vrouw op krukken en een verlamde jongen zouden toen miraculeus genezen zijn na het kussen van een schedel van een heilige. Gevolg? Lange rijen believers die ook wat speeksel wilden achterlaten op het reliek uit de vierde eeuw. Anno 2022 vond Gent geen skelet, al rammelde het weer als een kadaver. Nicosia bleek de grond voor een nieuwe blamage.

Hein Vanhaezebrouck was nochtans all-in gegaan. Als de nood hoog is, dan moeten Odjidja én Depoitre aan de bak, ook al hadden ze dit seizoen respectievelijk slechts 90 en 38 minuten in de benen. Lag het daaraan of was het gewoon brute pech, hoe Odjidja na een dik kwartier een hoge bal uit de plukte en van zijn voet liet springen? De kwieke Bruno snoepte de bal weg, begon te lopen en wist Kakoullis door de defensie te sturen: 1-0. Of hoe de Gentse defensie zich weer eens te makkelijk liet pakken en even roestig bleek als de hard rock die vooraf door de boxen van het GSP-stadion galmde.

Zie ook de 2-0. Charalambous zette de een-twee op met Kakoullis en kon ook zomaar doorlopen: Roef was kansloos. Nochtans kwam zeker Torunarigha – de meest geviseerde de jongste matchen – scherper voor de dag. Alleen was het positiespel van het trio in die fases zo dramatisch dat Gent na een dik halfuur een plekje in de Europa League kwijt was.

Vooral het tweede doelpunt deed de Buffalo’s pijn. Tot de 1-0 liep er altijd wel iets mis om tot een kans te komen. Maar ondanks zijn ongelukkige tussenkomst had Odjidja – tot dan grillig spelend - wél een reactie in huis na die eerste goal. Eerst zette hij Kums voor doel met een doorsteekpass. Hoe Fabiano hem stopte, weten we niet, maar goal was het niet, ook niet toen Cuypers zich naar de rebound gooide. Luttele tellen later vond Odjidja aan de verste paal Okumu. Hij knikte voorlangs. Missers zoals Gent er ook al had begaan in de Ghelamco Arena die duur bleken. Niet lang erna viel de 2-0. Efficiëntie in beide boxen had Vanhaezebrouck gevraagd, maar vooralsnog moet hij hetzelfde riedeltje aframmelen als vorig seizoen. Moeilijk scoren en telkenmale goals pakken: Vanhaezebrouck heeft nog veel werk op de plank.

Zelfs al zou dit AA Gent op papier meer kwaliteit hebben, onverdiend is het voor de Cyprioten allerminst. Voor het doelpunt telden we ook al pogingen van Bruno en Kakoulis, twee kwieke lopers die ook al in de Ghelamco Arena lastige heerschappen bleken. Hetzelfde gevaar kon Gent allerminst brengen. Cuypers wroette wel maar van echte chemie met Depoitre was nog geen sprake. Alleen als aanspeelpunt om de rest te laten bijsluiten, kon Lolo echt van nut zijn. Zelfs Hong zat vastgekluisterd tussen de Cypriotische linies. Kortom, het was te weinig bij Gent, over de hele lijn, in twee wedstrijden.

Over de overbodige en allesbehalve beklijvende tweede helft kunnen we kort zijn. Roef voorkwam een nog zwaardere nederlaag, met reddingen op een afgeweken schot van Lecjaks, ex-Anderlecht, en een pegel van invaller Barker.

Al een geluk dat AA Gent het vangnet van de Conference League heeft. Minder lucratief en prestigieus dan de Europa-variant, maar des te exotisch én haalbaar, zoals vorig seizoen bleek toen de Buffalo’s strandden in de achtste finales. Het kan de Gentse kas én Belgische coëfficiënt maar spijzen. Beiden kunnen het gebruiken.

Opstelling Omonia Nicosia: Fabiano, Miletic, Yuste, Panayiotou, Mathews, Diskerud (79’ Papoulis), Charalambous (67’ Bezus), Bachirou, Lecjaks, Bruno (67’ Barker), Kakoullis (79’ Zacharia)

Opstelling AA Gent: Roef; Okumu (84’ Hanche-Olsen), Ngadeu, Torunarigha, Samoise, Kums (73’ Hauge), Hong (73’ Marreh), Castro-Montes; Odjidja (64’ Hjulsager), Cuypers, Depoitre (64’ Lemajic)

Doelpunten: 18’ Kakoullis (Bruno) 1-0, 36’ Charalambous (Kakoullis) 2-0

Gele kaarten: 78’ Torunarigha

Rode kaarten: /

Scheidsrechter: Georgi Kabakov (Bul)