Opnieuw recordprijzen voor Europees gas

De Europese gasprijzen blijven hoge toppen scheren. De vrees voor gastekorten blijft de markten parten spelen. De prijs van aardgas voor levering in september bereikte 321,41 euro per megawattuur.

Op de Nederlandse termijnmarkt - de Europese referentie - bedroeg de prijs van aardgas voor levering in september donderdag bij de slotbel 321,41 euro per megawattuur, 10 procent hoger dan het record van woensdag. Een absolute piek van 345 euro per megawattuur bereikte de prijs tijdens de handel op 7 maart (227 euro bij slotbel).

De gasprijzen worden gestuwd door de vrees voor tekorten, onder meer aangedreven door gepland onderhoud van Nord Stream 1. Daardoor zal de gaspijpleiding tussen Rusland en Europa drie dagen buiten gebruik zijn. De vrees bestaat dat de leiding langer dan aangekondigd stil zou liggen, waardoor de Europese bevoorrading verder in het gedrang zou komen.

Ondertussen pompt het Russische staatsbedrijf Gazprom al wekenlang maar zowat 20 procent van de maximale capaciteit aan gas door Nord Stream. Europa verdenkt Rusland ervan de leveringen kunstmatig laag te houden, als reactie op de Europese sancties. Dat de Franse energiereus EDF kampt met haperende kernreactoren, helpt evenmin. Daardoor stijgt de vraag naar elektriciteit van gasgestookte centrales en gaan ook de stroomprijzen de lucht in.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) waarschuwde deze week dat de energie­crisis ‘de komende vijf à tien winters’ zal voortwoeden. ‘De komende maanden zullen moeilijk worden, de komende winters zullen moeilijk worden. Daar moet je van uitgaan’, zei hij. De markten verwachten dat de energieprijzen over enkele jaren al wat zullen dalen.