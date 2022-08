Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

De Europese zomer van 2022 is uitzonderlijk heet en droog. In 2035 worden dit soort zomers ‘gemiddeld’ voor Europa. Dat blijkt uit het klimaatmodel van het Met Office Hadley Centre.

Op Twitter is het al enkele weken een boutade. We moeten profiteren van deze zomer, want de ­komende worden alleen maar warmer. Die stelling wordt nu bevestigd door Peter Stott, klimaat­wetenschapper ...