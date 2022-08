Victoria’s Secret verkocht oud sexy als nieuw sexy. Maar zo vrouwvriendelijk als het zich voordeed, was het nooit, toont een documentaire.

Ooit had Victoria’s Secret een marktaandeel van 45 procent in de Verenigde Staten.Begin 2016 kostte een aandeel 100 dollar; in 2019 nog amper 26. ‘Er moet in 2016 iets gebeurd zijn dat onze aandacht had ...