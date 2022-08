Club Brugge ontloopt absolute toppers: Porto, Atlético en Leverkusen zijn tegenstanders in groepsfase Champions League

Club Brugge neemt het in de groepsfase van de Champions League in groep B op tegen FC Porto, Atlético Madrid en Bayer Leverkusen. Die clubs zijn donderdagavond uit de trommel gekomen. Van alle groepen misschien wel de meest ‘haalbare’, voor zover we dat woord mogen gebruiken als het over Champions League gaat.

Carl Hoefkens had het vooraf al aangegeven: de Club-coach hoopte op een haalbare groep, ‘al is haalbaar relatief in de Champions League’. Met de ploegen die donderdagavond in Istanboel uit de trommel zijn gekomen, kan Hoefkens zeker niet klagen. In deze groep zou overwinteren in de Champions League moeten kunnen. Vorig seizoen was dat niet realistisch.

De tegenstanders: de Portugese landskampioen (FC Porto), de nummer drie van vorig seizoen uit Spanje (Atlético Madrid) en de nummer drie uit de Duitse Bundesliga (Bayer Leverkusen).

Met het oog op overwintering heeft Club geluk dat het niet in groep C terechtgekomen is. Daarin kwamen achtereenvolgens Bayern München, Barcelona en Inter terecht. De pechvogel die het mag opnemen tegen die grootmachten is het Tsjechische Viktoria Pilsen.

Alle groepen:

Groep A:

Ajax

Liverpool

Napoli

Rangers

Groep B:

Porto

Atlético Madrid

Bayer Leverkusen

Club Brugge

Groep C:

Bayern München

Barcelona

Inter

Viktoria Pilsen

Groep D:

Eintracht Frankfurt

Tottenham

Sporting CP

Olympique Marseille

Groep E:

AC Milan

Chelsea

Salzburg

Dinamo Zagreb

Groep F:

Real Madrid

Leipzig

Shakhtar Donetsk

Celtic

Groep G:

Manchester City

Sevilla

Borussia Dortmund

FC Kopenhagen

Groep H:

Paris Saint-Germain

Juventus

Benfica

Maccabi Haifa