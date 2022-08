Mertens treft Begu, Van Uytvanck en Minnen ontmoeten ex-winnaressen

De Belgische tennissters kennen hun tegenstand op de US Open, het laatste grandslamtoernooi van het seizoen. Alison Van Uytvanck (WTA 42) en Greet Minnen (WTA 48) moeten meteen aan de bak tegen twee voormalige winnaressen.

Elise Mertens (WTA 32) neemt het in de eerste ronde op tegen de Roemeense Irina-Camelia Begu (WTA 34). Het wordt al de vierde ontmoeting tussen beide speelsters, Mertens trok de voorbije drie keer aan het langste eind. De laatste ontmoeting dateert van op de Australian Open, toen onze landgenote met 6-3 en 6-2 won in de tweede ronde. De winnares van het duel ontmoet in de tweede ronde de Australische wildcard Jamee Fourlis (WTA 152) of een qualifier.

Alison Van Uytvanck (WTA 42) krijgt meteen een topaffiche voorgeschoteld. Zij werd gekoppeld aan Venus Williams (WTA 1.445), die met een wildcard deelneemt in New York. De 42-jarige Williams won het toernooi al twee keer (2000 en 2001). Het wordt de eerste ontmoeting tussen de twee speelsters. Bij winst wacht mogelijk Wimbledon-winnares Elena Rybakina (WTA 25) of een kwalificatiespeelster.

Ook Greet Minnen (WTA 48) moet meteen vol aan de bak. Zij krijgt in haar eerste ronde de winnares uit 2017 Sloane Stephens (WTA 53) tegenover zich. Het wordt ook voor hen de eerste ontmoeting. Bij winst wacht Minnen een duel met ‘s werelds nummer 1 Iga Swiatek of de Italiaanse Jasmine Paolini (WTA 57).

Maryna Zanevska (WTA 98) is de laatste Belgische die rechtstreeks geplaatst is. Zij treft in haar eerste partij de Amerikaanse Coco Vandeweghe (WTA 124), die ook met een wildcard is toegelaten. In de tweede ronde treft de winnares Veronika Kudermetova (WTA 18) of Donna Vekic (WTA 85).

Yanina Wickmayer (WTA 526) en Ysaline Bonaventure (WTA 151) proberen via de kwalificaties nog een plaats op de hoofdtabel te bemachtigen.

Titelverdedigster Emma Raducanu (WTA 11) begint haar US Open-campagne tegen de Française Alize Cornet (WTA 37). Ex-winnares Naomi Osaka (WTA 44) ontmoet 29e reekshoofd Danielle Collins (WTA 19). De afscheidnemende Serena Williams (WTA 410) start haar laatste toernooi tegen de Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA 80).