Proces moord Peter R. de Vries moet mogelijk worden overgedaan

Emigratieplannen van een rechter in combinatie met een omgegooide agenda brengen de wettelijkheid van het proces over de moord van misdaadjournalist Peter R. de Vries in het gedrang. ‘Dat zou heel wrang zijn.’

Volgens de Nederlandse wet mag niet gemorreld worden aan zittende strafrechters tijdens een proces. In het geval van het proces tegen de vermeende moordenaars van Peter R. de Vries dreigt die wet nu overtreden te worden. Een strafrechter emigreerde onlangs en moest worden vervangen. Zijn aanvankelijke verhuisplannen doorkruisten de procesagenda niet. Maar omdat tijdens het proces nieuwe elementen aan het licht kwamen, werd beslist om de rechtszaak op te schuiven. Zo konden die feiten worden meegenomen in een nieuw proces.

Zolang alle partijen en het Openbaar Ministerie akkoord gaan met de personeelswissel, is er geen vuiltje aan de lucht. Maar de verdediging laat voorlopig niet in haar kaarten kijken. Volgens de rechtbank zijn er wel al ‘standpunten uitgewisseld’ op een informele bijeenkomst. Op 3 november komt er uitsluitsel over het verder verloop van het proces.

Wrang

Royce de Vries, zoon van, ziet het somber in. ‘Ik heb vernomen dat de verdediging van een van de verdachten bezwaar heeft tegen doorgaan’, vertelt hij aan de Nederlandse omroep NOS. Dat zet het verloop van het proces op de helling. ‘Je denkt dat alles achter de rug is, en dan moet alles misschien worden overgedaan. Dat zou heel wrang zijn.’

De twee verdachten ontkennen de moord op Peter R. De Vries. ’s Lands bekendste misdaadjournalist werd op 6 juli 2021 neergeschoten in hartje Amsterdam. Hij overleed negen dagen later in het ziekenhuis. Wellicht kwam de opdracht om hem te vermoorden vanuit het drugsmilieu.