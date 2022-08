Ozzy Osbourne stopte met lsd na gesprek met paard

Een gesprek met een paard bracht metalzanger Ozzy Osbourne (73) tot inkeer over zijn lsd-gebruik. Na een uur praten wist hij dat het goedje niets voor hem was. Al herinnert Osbourne zich amper nog iets van de conversatie.

‘Het waren andere tijden’, zei de metalpionier bij zijn jongste bekentenis over zijn leven als rockster tijdens een interview met de Britse krant Daily Star. ‘Toen deed iedereen lsd in z’n drank. Zelf nam ik eens een handvol pillen, een tiental, vooraleer ik even in de velden ging wandelen.’ Hij had de pillen gekregen van ‘een chick’ bij wie de band verbleef tijdens de opnames van zijn vierde studioalbum.

In de velden ontmoette Osbourne een bijzondere gesprekspartner: een paard. Waarover het gesprek ging, weet de rockster niet meer. Al meent hij zich wel het einde van het gesprek te herinneren: ‘Het paard draaide zich om en zei: “Fuck off”’’ Daarna hoefde lsd niet meer voor Osbourne.

Mieren snuiven

De Black Sabbath-frontman is minstens even bekend voor zijn leven vol drank en drugs als voor zijn hits als ‘Paranoid’, ‘Crazy Train’ en ‘War Pigs’. Jarenlang experimenteerde de Britse zanger met allerlei drugs en dronk hij enorme hoeveelheden alcohol. Hij was altijd erg open over zijn verslavingen.

Decennialang kwam The Prince of Darkness daardoor in de media met vreemde stoten. Zo zou hij ooit het hoofd van een duif hebben afgebeten tijdens een vergadering met zijn platenlabel. Op een tour met metalband Mötley Crüe werd de zanger dan weer eens verbannen naar zijn hotelkamer omdat hij mieren opsnoof aan het zwembad.

Sinds 2014 gaat de muzikant nuchter door het leven. Die levensstijl bevalt hem wel. ‘Ik deed wat ik deed op m’n 21ste, ik deed wat ik deed op m’n dertigste, maar voel me nu veel beter, hoewel ik pakken ouder ben’, liet hij optekenen na zijn laatste keer afkicken.