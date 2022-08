Een bever heeft in het Limburgse Neeroeteren, een deelgemeente van Maaseik, de Zanderbeek buiten haar oevers doen treden door een dam te bouwen met maïskolven. Vital Hendrikx was deze week op weg met zijn fiets en kon de bever zelfs filmen terwijl die in de weer was met de maïs.

Bevers bouwen heel wat dammen in natuurgebieden in Neeroeteren, in onder andere de Zanderbeek, Witbeek en Bosbeek. De overheid houdt het aantal dieren in de gaten, omdat anders ganse natuurgebieden blank komen te staan door een teveel aan bevers op een te klein territorium.

Oudsbergen, vlakbij Neeroeteren, had vorig jaar ook last van bevers die het te bont maakten.