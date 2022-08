Prins Harry en Meghan Markle adopteren beagle die werd gered uit fokkerij

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle hebben een zevenjarige hond met de naam Mamma Mia geadopteerd. De hond is afkomstig van het kweek- en onderzoeksbedrijf Envigo in de Amerikaanse staat Virginia en is een van de 4.000 beagles die er in juli gered werden, nadat was gebleken dat ze er niet goed behandeld werden. Dat schreef de Los Angeles Times.

Dierenactivist Shannon Keith van de organisatie Beagle Freedom Project uit Los Angeles deelde op Twitter mee dat Markle haar persoonlijk had gecontacteerd. Het koppel bezocht afgelopen maand de dierenrechtenorganisatie, dat 25 van de geredde beagles opvangt. De prins en Markle vroegen er specifiek naar de oudere hond Mia, eerder dan naar een van haar puppy’s.

DS VIDEO - 4.000 beagles gered uit handen van malafide fokker. Video: De Standaard

Het bedrijf waar de beagle vandaan komt, kweekte honden om ze dan te verkopen aan laboratoria voor experimenten met dieren. Uit overheidsinspecties bleek toen onder meer dat honden bij gezondheidsproblemen niet verzorgd, maar gedood werden en dat ze onvoldoende voeding kregen. Dat schreef de Humane Society of the United States, de organisatie die de dieren mocht weghalen uit het bedrijf.

Markle staat bekend als hondenliefhebber. Ze adopteerde eerder al honden en is betrokken bij dierenbeschermingsorganisaties. Het koppel woont met hun kinderen Archie (3) en Lilibet (1) in Santa Barbara, in de Amerikaanse staat Californië.