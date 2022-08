Podcast | Was de vakantie soms vervelend? Da’s net goed

Hopelijk hebt u zich deze zomer eens goed verveeld. Dat klinkt vreemd, want we vervelen ons niet graag en het is iets wat volwassenen maar zelden doen. Omdat het zo lastig is vermijden we het liever. Toch zouden we er vaker tijd voor moeten maken. Verveling stimuleert onze creativiteit, maakt ons succesvoller en we ervaren meer geluk.





Verveling is één van de belangrijkste hefbomen voor welbevinden. ‘Willen we ons goed voelen in ons vel, dan moeten we eigenlijk een kei worden in verveling’, zegt professor in de psychologie Elke Van Hoof. Meer nog, de Gentse filosoof Ignaas Devisch ziet verveling als een van de rustpunten die onze maatschappij broodnodig heeft om de pandemie aan burn-outs, slapeloosheid en depressies de baas te kunnen.

