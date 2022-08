Voormalig wielerkampioen Herman Vanspringel overleden

Ex-wielrenner Herman Vanspringel is overleden. Vanspringel, die op 14 augustus 79 was geworden, leed al een tijd aan een slepende ziekte.

Als beroepsrenner won Herman Vanspringel 136 wegwedstrijden, waaronder het Belgische kampioenschap op de weg. Tijdens de Ronde van Frankrijk 1973 veroverde hij de groene trui. Zijn bijnaam was Monsieur Bordeaux-Parijs omdat hij de marathonwedstrijd over een afstand van ongeveer zeshonderd kilometer zeven keer heeft gewonnen. Typisch aan de wedstrijd, die in 1988 voor het laatst werd gereden, is dat de tweede wedstrijdhelft achter derny’s werd afgewerkt.

Geen Tourwinnaar

Vanspringel staat bij veel wielerliefhebbers ook bekend door het feit dat hij de Ronde van Frankrijk niét won. In de Tour van 1968 droeg hij de gele leiderstrui tot de slotdag, maar in de afsluitende tijdrit verloor hij de eindzege aan de Nederlander Jan Janssen. Het verschil tussen beiden in de eindstand bedroeg 38 seconden. Vanspringel werd als ronderenner ook tweede in de Ronde van Italië (1971) en derde in de Ronde van Spanje 1970.

‘Het was een eer om hem gekend te hebben’, reageert burgemeester Marianne Verhaert (GiB). ‘We zijn dankbaar dat we Herman de afgelopen maanden nog hebben kunnen huldigen met een borstbeeld dat we voor de deur van het gemeentehuis hebben geplaatst. Herman Vanspringel heeft dat zelf nog ingehuldigd. Van dat moment heeft hij nog volop genoten.’