Baby overleden in Nederlands aanmeldcentrum voor asielzoekers

In de sporthal bij het Nederlandse aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel, in de provincie Groningen, is dinsdagnacht een baby overleden. De doodsoorzaak wordt onderzocht, liet het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) weten: ‘Onder bewoners en medewerkers ­heersen gevoelens van verdriet en onmacht.’

Door plaatsgebrek moesten dinsdagnacht ongeveer 700 mensen buiten slapen. Het is er al maanden erg druk. Om ­veiligheidsredenen besloot de Groningse overheid dat tenten­kampen verboden zijn. De politie brak gisteren de tenten af.

‘De omstandigheden waarin de mensen bij Ter Apel zich bevinden zijn mensonwaardig’, reageert Artsen zonder Grenzen, dat vanaf donderdag medische en psychologische zorg zal verlenen. ‘Artsen zonder Grenzen bestaat vijftig jaar, maar het is voor eerst dat we in Nederland noodhulp bieden. Dat doen we omdat de Nederlandse overheid het zo laat afweten.’

Ernstige medische noodgevallen

Het AzG-team dat het aanmeldcentrum afgelopen vrijdag bezocht, trof buiten de poort mensen aan die in leefomstandigheden verkeerden die de organisatie eerder zag op plekken als het Griekse vluchtelingenkamp Moria. Het team sprak mensen die zich al een week niet hadden kunnen wassen, waardoor er al veel mensen met huidziekten zijn geconstateerd. Honderden mensen slapen dagelijks in de buitenlucht. Onder hen zijn zwangere vrouwen, kinderen en mensen met chronische ziekten, aldus de organisatie.

AzG waarschuwt dat sommige chronisch zieken door hun medicatievoorraad heen zijn en nu geen nieuwe medicijnen ontvangen. ‘Als deze situatie zo doorgaat, kan dit leiden tot ernstige medische noodgevallen.’

AzG gaat bij het aanmeldcentrum werken met een team van vier tot zes mensen. Dit team bestaat uit artsen en verpleegkundigen en werkt vijf dagen per week. ‘Dit is echt een oplossing voor de korte termijn. Belangrijk is dat er gekeken wordt naar een langetermijnoplossing, zoals de creatie van meer en menswaardige opvanglocaties’, aldus de organisatie.