In de aanloop naar de Europese match van donderdag tussen Anderlecht en Young Boys Bern hebben hooligans zich woensdagavond misdragen in Brussel. Nabij het Beursplein hebben gemaskerde mannen schade aangericht aan brasserie Le Falstaff. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

Rond 21 uur liep de situatie uit de hand in en aan de brasserie. Gemaskerde mannen gooiden bij schermutselingen meubilair door de ramen en vernielden andere ramen. ‘Het gaat om een handgemeen tussen twee supportersgroepen’, zegt Ilse Van de Keere van de Brusselse politie. ‘Het etablissement liep daarbij serieus wat schade op. Onze medewerkers waren meteen ter plaatse, net als de burgemeester, en de stadsdiensten hebben het nodige gedaan om de zaak te beveiligen.’

Onherkenbaar door mondmasker en kap

De politie stelt een onderzoek in en hoopt onder meer dankzij camerabeelden alle aanwezigen te kunnen identificeren. ‘Het is duidelijk dat die supporters niet herkend wilden worden, ook niet als supporters’, klinkt het. ‘Ze hadden daar alles voor in het werk gesteld, onder meer door een mondmasker en een kap op het hoofd te dragen.’

‘23 Zwitsers werden administratief aangehouden’, zegt politiezone Zuid aan VRT Nieuws. ‘En op basis van de camerabeelden hebben we ook al enkele Anderlecht-supporters kunnen identificeren.’

Vorige week, in aanloop naar de heenmatch in Zwitserland, werden fans van Anderlecht aangevallen in een bar in Bern. Een groep van ongeveer dertig à veertig Anderlechtfans was er op het terras iets aan het drinken toen ze plots werd aangevallen door een groep in geel-zwart gehulde Young Boys-supporters.