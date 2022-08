De voetbalwedstrijd tussen Rukh Lviv en Metalist Kharkiv in de Oekraïense eerste klasse, die woensdag plaatsvond in Lviv, heeft wegens verschillende luchtalarmen 4 uur en 27 minuten geduurd in plaats van de gewoonlijke 90 minuten, met de rust en eventuele onderbrekingen niet meegerekend. De wedstrijd vond plaats achter gesloten deuren.

De wedstrijd, die om 15.00 uur plaatselijke tijd begon, werd driemaal onderbroken door luchtalarmsirenes en eindigde uiteindelijk pas om 19.27 uur. De twee teams hebben in totaal 145 minuten in een schuilkelder doorgebracht, waarbij geen inslagen in het gebied werden gemeld. Metalist won de wedstrijd uiteindelijk met 2-1.

De stad Lviv in het westen van Oekraïne, waar sinds het begin van de Russische inval op 24 februari veel vluchtelingen zijn ondergebracht, werd de afgelopen maanden het slachtoffer van meerdere gewelddadige luchtaanvallen.