Directeurs doen opmerkelijk voorstel: ‘Betaal leraren die voltijds werken extra’

De directeursverenigingen uit het basisonderwijs zijn woensdag naar minister Ben Weyts (N-VA) getrokken met een tienpuntenplan om het lerarentekort aan te pakken. Opvallend is het voorstel om leerkrachten die voltijds werken extra te ­verlonen.

Enkele voorstellen uit het tienpuntenplan van de directeursverenigingen uit het basisonderwijs klinken bekend in de oren. Zo pleiten ze ervoor dat zijinstromers uit de privésector twintig jaar anciënniteit kunnen meenemen en willen ze masters voor de klas in de basisschool.

Nieuw is het idee om ­leraren die voltijds werken extra te betalen. ‘De realiteit is dat ontzettend veel leerkrachten deeltijds werken’, zegt Lieven Verkest, woordvoerder van NODB, een overlegplatform van de directeursverenigingen uit de verschillende netten. ‘Uit een analyse van enkele scholengemeenschappen blijkt dat twee op de drie leerkrachten in een verlofstelsel zitten. Meestal werken ze vier vijfde. Dat betekent dat anderen die gaatjes moeten dichten. Dat is niet leuk voor jonge leerkrachten - zij krijgen versnipperde opdrachten - en het wordt voor directeurs heel moeilijk om de puzzel te leggen.’

Huishoudhulp betalen

De directeurs begrijpen dat de balans tussen werk en privé belangrijk is en willen leerkrachten daarom een wortel voorhouden in de vorm van een hoger loon of extralegale voordelen. ‘Die kunnen ze gebruiken voor huishoudhulp.’

Om de werklast te verlichten willen de directeurs dat elke leraar een assistent krijgt. Die zou ’s morgens samen met de leraar het klasleven opstarten en meehelpen tot net na de middag. Daarna neemt de assistent over, waardoor de leraar zich kan toeleggen op andere taken, zoals lesvoorbereidingen. Zo hoeft die thuis niet meer te werken.

Al die plannen zouden wel handenvol geld ­kosten. ‘Als je Vlaanderen weer op de kaart wil zetten met kwalitatief onderwijs, dan moet je investeren’, besluit Verkest.