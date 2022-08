Het najaar van VTM: influencers alom, nieuwe afleveringen van ‘De kotmadam’ en de comeback van Jambers

Het najaar van VTM leest als de tracklist van een ‘greatest hits-album’. Maar zoals het een goeie ‘best of’ betaamt, is er ook ruimte voor nieuwigheden en eerder onuitgegeven werk. Zo wordt Jens Dendoncker het gezicht van een simpel maar efficiënt spelprogramma, maakt Paul Jambers zijn rentree en krijgen we eindelijk die nieuwe afleveringen van ‘De kotmadam’.

De comeback van Paul Jambers

Jambers back to the 90s is de verrassende comeback van een Vlaams tv-icoon. Tussen 1992 en 1998 maakte Paul Jambers (77) maar liefst 192 reportages op VTM, soms met het verwijt dat hij te veel op zoek ging naar sensatie. Maar relevant was hij wel, toen en nu. Dat blijkt alvast uit de eerste teaser.

Daarin gaat Jambers op bezoek bij Nina, een trans persoon die in de jaren 90 enkele operaties onderging. Want in de nieuwe docureeks blikt hij terug op zijn meest spraakmakende reportages en zoekt hij de getuigen opnieuw op. Hetzelfde trucje deed hij zo’n tien jaar geleden eigenlijk al eens met Jambers: het leven gaat voort, maar de formule vertoont allesbehalve sleet.

Je huis slopen voor 100.000 euro

In een tijd waarin televisiespelletjes het mantra ‘hoe ingewikkelder, hoe beter’ lijken te volgen, is Wie zoekt die wint een welgekomen afwisseling. Presentator Jens Dendoncker verbergt met zijn team – comedian Henk Rijckaert, werfleider Johny uit Huis gemaakt en ex-rechercheur Anke uit De mol – 100.000 euro aan cash in het huis van een gezin. Niet simpelweg in de bloembakken, maar onder de vloer of in de voering van hun petten.

Als het gezin thuiskomt, krijgen ze een halfuur om alles terug te vinden. Alles wat ze vinden, mogen ze houden. De eerste beelden beloven alvast woonkamers en keukens die ei zo na worden gesloopt, en dat levert onderhoudende én herkenbare televisie op. Want hoe zou je zelf zijn, als er 100.000 euro op het spel stond? Op 3 september wordt een oproepaflevering uitgezonden en kunnen kandidaten zich inschrijven. Of de eigenlijke reeks nog voor dit najaar is, valt nog af te wachten.

Nieuwe afleveringen van ‘De kotmadam’

Fans van De kotmadam slaken een zucht van opluchting. De voorbije jaren moesten ze het doen met herhalingen, terwijl de laatste twee seizoenen van de sitcom stof lagen te vergaren in de archieven van VTM. Dit najaar brengt de zender het 24ste seizoen, dat al in 2017 werd opgenomen, eindelijk naar het scherm. Daarin verwelkomen kotmadam Jeanne en haar echtgenoot Jef een nieuwe student, Simon.

VTM zegt zich de afgelopen jaren te hebben gefocust op ‘een ander soort comedy’ dan de traditionele sitcom. Denk aan De luizenmoeder met Lynn Van Royen of het laatste seizoen van Wat als?. Maar het succes van de herhalingen bewees al dat er anno 2022 nog steeds een publiek is voor De kotmadam. Wanneer het 25ste en allerlaatste seizoen zal worden uitgezonden, is nog onduidelijk.

Bruno Vanden Broecke maakt realitytv. Foto: Shutterstock

Bruno Vanden Broecke stapt uit de ratrace

Acteur Bruno Vanden Broecke (Safety first, Wat als?) maakt voor het eerst de overstap naar realitytelevisie. Hij brengt in Out of office vijf mensen die kampen met een burn-out samen op de Emiliushoeve, een zorgboerderij waar ze even uit de dagelijkse ratrace kunnen stappen. Een half jaar lang worden ze collega’s en willen ze een oude stal ombouwen tot een biowinkel. Aan het einde van de rit volgt de vraag: keren ze terug naar hun job of kiezen ze voor iets nieuws?

Alvast een tien voor maatschappelijke relevantie, want burn-out is misschien wel dé ziekte van deze tijd. Uit de eerste beelden blijkt Vanden Broecke ook de juiste persoon om dit soort programma te leiden. Empathisch, charmant maar nooit té aanwezig.

Influencers nemen VTM Go over

VTM Go mikt dit najaar vooral op de jonge streamer en lanceert een rist exclusieve korte formats met hoofdzakelijk influencers in de hoofdrol. Zo proberen Arno The Kid en Gerben Tuerlinckx opnieuw allerlei beveiligingsmaatregelen te omzeilen in nieuwe afleveringen van Security checkers, maar staan ze ook centraal in het nieuwe Drop off. Daarin worden ze ergens in Europa gedropt en moeten ze in tien dagen tijd terug zien te keren, al liftend en zonder geld.

In #deleven krijgen we dan weer blik in het Gentse kotleven van diezelfde Gerben en zijn vriendin Steffi Mercie. Stien & Simon pop-up volgt Stien Edlund en haar vriend Simon in hun eerste stappen als ondernemers, in Familie files blikt Jamie-Lee Six terug op iconische momenten uit 30 jaar Familie.

Ook uitkijken naar

De schaal van Pascale: Pascale Naessens en Kürt Rogiers leiden de wedstrijd tussen acht kandidaten die de beste pottenbakker van Vlaanderen willen worden.

SOS Piet XL: de vader aller televisiekoks keert terug naar VTM om de minder culinair begaafden uit de nood te helpen met tips en tricks.

Het jachtseizoen: Laura Tesoro, Jamie-Lee Six en Familie-acteur Maarten Cop jagen op voortvluchtige BV’s in deze televisieversie van de Youtube-hit.

Ons DNA: Lieven Scheire bezong zijn fascinatie voor DNA al in het theater, nu doet hij het op televisie met Frances Lefebure aan zijn zijde.

Verder zijn er nog nieuwe afleveringen van Blind getrouwd, The voice van Vlaanderen, I can see your voice, Code van Coppens en Lego masters.