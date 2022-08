Levensverwachting in Vlaanderen daalt met acht maanden door covid-19-pandemie

In 2020 stierven in Vlaanderen meer dan 10.000 mensen aan de gevolgen van covid-19. Dat blijkt uit de officiële sterftecijfers voor 2020 die Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits heeft bekendgemaakt. ‘Het grote aantal overlijdens door covid heeft de levensverwachting in Vlaanderen terugbracht tot ongeveer het niveau van 2015’, zegt Crevits.

In totaal stierven er in 2020 in Vlaanderen 70.219 personen. Dat is het hoogste aantal sinds de start van de registraties in Vlaanderen in 1993. In 2019 stierven er 61.753 mensen. Volgens inschattingen van Stabel zou het sterftecijfer in 2021 opnieuw lager zijn en is 2020 een uitschieter.

‘Door de toenemende vergrijzing verwachten we met de jaren steeds meer overlijdens. Jaarlijks zien we dan ook een stijging, maar voor 2020 is er meer aan de hand. covid-19 is dan de doodsoorzaak van ruim 10.000 Vlamingen’, zegt Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid Hilde Crevits (CD&V). ‘Tegelijk zien we dat er geen evenredige daling is van het aantal overlijdens door andere oorzaken in 2020. Het gevolg is dan ook dat de levensverwachting voor het eerst in lange tijd gedaald is.’

Bij zowel jongens als meisjes is de levensverwachting in 2020 gedaald. Ze is 8 maanden lager dan in 2019: Een jongen die in 2020 geboren werd heeft een levensverwachting van 80,2 jaar. In 2019 was dit nog 81,0 jaar. Meisjes hebben bij hun geboorte een levensverwachting van 84,2 jaar. In 2019 was dit nog 84,9.

Meer zelfdoding bij mannen boven de 75

In 2020 overleden 970 personen door zelfdoding. ‘Er heeft zich dus geen globale toename van het aantal zelfdodingen voorgedaan tijdens het eerste covidjaar’, klinkt het. Bij mannen ouder dan 75 doet er zich wel een stijging voor, met 120 overlijdens tegenover 99 in 2019. Opvallend zijn een hoger aantal suïcides in deze groep in de maanden maart en november, wanneer ook de covid-epidemie het ergste toesloeg.

‘Oudere mannen zijn sowieso een kwetsbare groep voor suïcide. Toch zijn we enigszins verrast dat de covid-periodes zich blijkbaar vertalen in hogere suïcidecijfers bij deze groep. We hadden daar nog geen signalen van gekregen, ook internationaal hebben we dit nog niet vastgesteld’, zegt Gwendolyn Portzky van het Vlaams Expertisecentrum voor suïcidepreventie.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.