Finse premier geëmotioneerd: ‘Ook ik verlang soms naar vreugde, licht en plezier’

Sanna Marin hoopt de beelden, waarop een feestende premier te zien is, achter zich te laten. De Finse premier benadrukte op een persconferentie dat ze hard werkt voor haar land en dat zal blijven doen.

De Finse premier Sanna Marin (35) heeft op een persconferentie van haar partij gesproken over de gelekte beelden, waarin te zien is hoe ze uit de bol gaat op een huisfeestje. De premier gaf toe dat ze er een moeilijke week heeft opzitten, nadat het filmpje grote ophef veroorzaakte in haar land. Zichtbaar geëmotioneerd pleit ze voor begrip: ‘In deze donkere tijden verlang ook ik soms naar vreugde, licht en plezier’, sprak ze. Ze gaf toe dat het niet leuk is om zulke beelden opnieuw te zien opduiken, maar dat ze ook het ‘leven en vreugde’ verbeelden, en dat ze ‘privé’ zijn.

Ze beklemtoonde dat een avondje uit haar niet belemmert in haar werk. ‘Ik heb nog geen dag werk gemist en zal dat ook niet doen.’ Ze hoopt dat mensen haar zullen beoordelen op haar werk en niet op wat ze uitspookt in haar privéleven. Marin zei ook dat haar gedachten uitgingen naar de Oekraïense president Volodimir Zelenski en zijn premier, politici met echte problemen om van wakker te liggen. ‘Ik denk aan Oekraïne, ik denk aan jullie (de Finse bevolking, red.), en ik zal mijn job doen’, besloot de politica.

Naar aanleiding van de kritiek die op de filmpjes volgde, nam Sanna Marin vrijdag een drugstest af. Die was negatief. Marin werd kort nadien echter terug in verlegenheid gebracht door een Finse influencer. Het model Sabina Särkkä plaatste een foto op Tiktok, waarin ze een andere vrouw kust en haar topje omhooghoudt met een bordje dat ‘Finland’ zegt over hun borsten. De foto werd genomen in de ambtswoning van de premier. ‘Ik geef toe dat die foto ongepast is en niet genomen had mogen worden. Daar excuseer ik me voor’, zei Marin dinsdag al. ‘Maar verder is er niets bijzonders gebeurd.’