Na ouders sterven nu ook drie Leuvense oehoekuikens

De drie Leuvense oehoekuikens die opgevangen werden in het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder zijn overleden aan vogelgriep. ‘We zijn er het hart van in’, klinkt het in het centrum én bij het stadsbestuur. Enkele maanden geleden overleden ook al de vader en de moeder van de familie aan duivenherpes.

Op 5 december 2021 kwam voor het eerst een melding binnen van een zingende oehoe in het Leuvense stadscentrum. Een maand later, eind januari dit jaar, bleek het zelfs om een koppeltje te gaan. ‘Ze vertonen duidelijk nestgedrag, dus misschien hebben we in Leuven binnenkort wel een nest jonge oehoes’, klonk het toen.

Besmet door uitwerpselen

Zo geschiedde, want in mei bleek dat er zowaar een echte oehoefamilie was ontstaan. Het koppel had er immers drie kuikens bij. Al bleek een oehoefamilie in Leuven voorlopig te mooi om waar te zijn, want enkele werken later volgde het hartverscheurende nieuws dat de ouders gestorven waren. Het team van Wildlife Health Ghent onderzocht de vadervogel, en stelde vast dat het dier geïnfecteerd was met duivenherpes.

De drie jongen werden opgevangen in het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder, aangezien ze erg zwak waren. ‘Daar stelden ze het goed, want ze zaten in de voorlaatste fase voor ze zelfstandig vrij konden rondvliegen’, zegt schepen van Dierenwelzijn Thomas Van Oppens (Groen). ‘Ze vlogen nog rond in een volière, maar het zag er prima uit. Helaas zijn de drie jonge oehoes kort na elkaar ziek geworden, en werden ze besmet met vogelgriep.’

Spastische trekken

Volgens Rudi Oyen van het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum hadden de uilen dan ook heel veel pech. ‘Wellicht werden ze besmet door de uitwerpselen van een wilde vogel’, vult Oyen aan. ‘Toen we de vogels terugvonden, vertoonden ze spastische trekken. Daarom dachten we aanvankelijk aan vergiftiging. We reden nog naar de dierenkliniek, maar één vogel overleed al onderweg. Helaas kon ook geen hulp meer baten voor de overige twee.’

Ook in Leuven is men er het hart van in. ‘Spijtig dat het zo verkeerd liep, dit is zo jammer’, aldus Van Oppens. ‘We hadden gehoopt dat een van de kuikens weer in onze stad zou nesten, maar het mocht niet zijn.’

Opeenstapeling van pech

Toch geeft men de hoop op een nieuwe Leuvense oehoefamilie niet op. ‘Al liep niet alles zoals we dachten, oehoes kunnen wel degelijk perfect overleven in een verstedelijkte omgeving. Er is niets fout gegaan door onze stad: dit verhaal is gewoon een opeenstapeling is van pech, met duivenherpes én vogelgriep. Maar we kijken positief naar de toekomst’, besluit de schepen. ‘De vraag is immers niet of er ooit nog een oehoefamilie zal terugkomen naar onze stad, maar wel wanneer die er zal zijn. We zijn zeker klaar om de vogels hartelijk te ontvangen.’