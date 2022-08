Anuna De Wever neemt afscheid van Youth For Climate

Anuna De Wever heeft de deur achter zich toegetrokken bij Youth For Climate, de klimaatbeweging die de activist mee heeft opgericht. ‘Na meer dan drie jaar bij deze beweging ben ik natuurlijk gegroeid en heb ik een beter idee gekregen van wat ik wil’, klinkt het.

Klimaatactivist Anuna De Wever is gestopt bij Youth For Climate (YFC). De Wever richtte de beweging op in 2019 samen met Kyra Gantois, Esther Viane en Rebecca de Boeck uit verontwaardiging over het klimaatbeleid in ons land. Met grootschalige spijbelacties in naam van de jongere generaties vroegen ze de politiek om een ernstigere aanpak van het klimaatprobleem. Na meer dan drie jaar bij Youth For Climate (YFC) wil De Wever zich op andere projecten focussen. Op Instagram schrijft hen: ‘Ik ben trots op wat we hebben bereikt, maar tegelijkertijd is het tijd voor mij om mijn werk, prioriteiten en dromen op andere plaatsen na te streven.’

In de praktijk heeft De Wever al enkele maanden de deur achter zich toegetrokken bij YFC, maar dat wil niet zeggen dat die de klimaatstrijd staakt. Integendeel. De Vlaamse klimaatactivist volgt nog tot oktober een stage bij Climate Action Network Europe en heeft daarnaast nog een aantal andere ‘grote internationale projecten’ in de pijplijn. Dewelke dat zijn, kan die nog niet zeggen, omdat ze nog gelanceerd moeten worden.

‘Enorme verantwoordelijkheid en veel stress’

‘Na meer dan drie jaar bij deze beweging ben ik natuurlijk gegroeid en heb ik een beter idee gekregen van wat ik wil’, vertelt De Wever aan De Standaard over hun beslissing. ‘Ik zal me meer focussen op de beleidskant van de klimaatzaak. Meer dan ooit besef ik dat het klimaat niet losstaat van mensenrechten, de strijd tegen ongelijkheid en een bredere klimaatrechtvaardigheid. Er is nood aan systeemverandering.’

De Wever benadrukt dat het afscheid met YFC in overeenstemming is gebeurd. ‘Het is zeker niet zo dat er bad blood heerst tussen ons’, klinkt het. Terugblikkend is hen nog het meest trots dat Youth For Climate is vertrokken vanuit een idee van vier vrienden en is uitgegroeid tot een grote beweging met internationale vertakkingen. ‘Ik was nog maar 17. Dat ging gepaard met een enorme verantwoordelijkheid en veel stress. Ondertussen heb ik zoveel bijgeleerd over wat er echt nodig is voor klimaatrechtvaardigheid.’

35.000 spijbelende jongeren

De Wever en co. riepen in navolging van Greta Thunberg op tot schoolstakingen. De eerste staking vond plaats op 10 januari 2019, waarna een tijdlang wekelijks nieuwe stakingen georganiseerd werden op donderdag. Op het hoogtepunt liepen meer dan 35.000 middelbare scholieren mee in de staking. Op een van die stakingsdagen haalde Youth For Climate Greta Thunberg naar Brussel. Thunberg vond ook navolging in andere Europese steden, zoals Londen, Duitsland en Oostenrijk, waar duizenden jongeren op straat kwamen.

De Wevers gepeperde meningen en directe stijl vonden echter niet overal weerklank. De klimaatactivisten kregen vooral online veel haatreacties over zich heen. Op Pukkelpop werd het initiatief ‘Clap For Climate’ op boegeroep onthaald, waarna de activist en hun entourage op de camping doodsbedreigingen naar hun hoofd geslingerd kregen. Ook de vriendschap tussen Anuna De Wever en mede-oprichter Kyra Gantois overleefde het turbulente jaar niet.

Naast de spijbelacties voor het klimaat ontwikkelde YFC zich steeds meer tot een jongerendenktank voor klimaatacties. Zo volgde De Wever anderhalf jaar stage bij de groene fractie in het Europees parlement. Een jaar na de eerste stakingsactie maakten YFC-boegbeelden Anuna De Wever, Adélaïde Charlier en Josefien Hoerée ook een zeilreis van drie maanden, aanvankelijk om de klimaattop in Chili bij te wonen, maar door de onrusten in dat land werd de top verplaatst naar Madrid. De zeilreis bracht hen wel naar het Amazonewoud.