Frankrijk wil militaire heropvoedingskampen voor baldadige jeugd

De Franse minister van Binnenland oppert het idee om delinquente jeugd naar militaire opvoedingskampen te sturen. Het voorstel stond vaag omschreven in het programma van president Emmanuel Macron. ‘Een stokpaardje van rechts.’

‘Vanaf ongeveer 9 jaar zouden jeugddelinquenten moeten terechtkunnen in een militair heropvoedingscentrum.’ Dat idee opperde de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin tijdens zijn bezoek aan het Franse Mayotte. Het kleine overzeese eilandje in de Indische Oceaan kent torenhoge criminaliteitscijfers. Het aandeel van de jeugd is daarin aanzienlijk: uit een studie blijkt dat in 66 procent van de gewelddadige overvallen minstens één minderjarige is betrokken. De jongeren lijken ook hardleers. Zo’n 70 procent gaat binnen de vijf jaar opnieuw in de fout.

Frankrijk wil daarom discipline inlepelen. Militaire opvoedingskampen moeten de jonge delinquenten opnieuw in de pas doen lopen. Darmanin wil dergelijke centra vanaf 2024 openen. Mayotte zou de primeur krijgen. Uit de huidige communicatie kan niet worden opgemaakt of Frankrijk ook jongeren van het Franse vasteland wil laten overvliegen naar verre kampen. Het is nog niet duidelijk hoeveel kampen er zouden moeten komen.

Darmanin werkt de plannen volgende week verder uit in overleg met de Franse president Emmanuel Macron. De minister is hoopvol over die gesprekken, aangezien gelijkaardige plannen werden beschreven in het verkiezingsprogramma van de president.

Maar een blik in het programma leert dat Macron voorzichtiger is. Daar wordt geschreven dat voor minderjarige delinquenten ‘een mogelijkheid moet bestaan voor een militaire omkadering’. Nergens gaat het over kampen of wordt een minimumleeftijd genoemd.

Schoolverlaters

Het ballonnetje van Darmanin stuit meteen op kritiek vanop de oppositiebanken. Ze hekelen het spierballengerol van de regering-Macron om de criminaliteit aan te pakken op het afgelegen eiland. ‘Misschien moet de regering maar eens werk maken van de 77 procent inwoners die er onder de armoedegrens woont?’, vraagt Mathilde Panot van het linkse blok LFI zich af in Le Parisien.

Fabienne Quiriau, voorzitster van de Franse Associatie voor kinderbescherming, zegt aan dezelfde krant dat ze weinig heil ziet in de plannen van Darmanin. ‘Wat met kinderen die alleen gelaten worden en school niet afwerken? Zulke problemen zal een militair kamp niet oplossen.’ Op het eiland stopten meer dan 12.000 van de 98.000 minderjarigen vroegtijdig met school.

In de aanloop naar de presidentsverkiezingen haalde Macron het idee even aan in een debat met zijn radicaal-rechtse uitdaagster Marine Le Pen. De Franse krant 20 minutes noemt het voorstel ‘een stokpaardje van rechts’.

Niet nieuw

Het voorstel blinkt bovendien ook niet uit in originaliteit, schrijft diezelfde 20 minutes. Parlementslid Eric Ciotti opperde in 2011 al voor een ‘militair spoor’ tussen de straat en de gevangenis. In 2005 richtte premier Dominique de Villepin militaire centra op die jongeren uit de werkloosheid moeten helpen.

Michel Goya, kolonel bij het Franse leger, reageert lauw via Twitter: ‘Van 1984 tot 2004 organiseerde het leger stages van vier maanden. De resultaten ervan stelden teleur. De recidive onder jongeren lag erg hoog. Meer dan 60 procent pleegde opnieuw feiten. Van de volwassen deelnemers kwam 20 procent opnieuw in de gevangenis terecht.’

Migratie

Een belangrijke beweegreden van Darmanin om Mayotte een bezoekje te brengen, heeft te maken met migratie. Via het eiland komen heel wat mensen Frankrijk op een irreguliere manier binnen. Ze komen vooral vanuit de Comoren, de eilandgroep waartoe Mayotte behoort.

De minister beloofde tijdens zijn bezoek om de regels rond nationaliteitsverwerving te herzien. Nu krijgt een kind de Franse nationaliteit als een van de ouders al minstens drie maanden voor de geboorte legaal op het eiland verbleef. Darmanin wil dat optrekken naar een jaar. In september voert het Franse parlement een breder debat over de nationaliteitswetgeving.