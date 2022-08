Spanjaard Marc Soler rondt huzarenstukje af in Vuelta,

Marc Soler beleefde onderweg naar Bilbao zijn mooiste wielerdag bij zijn nieuwe werkgever UAE Team Emirates. De 28-jarige Catalaan won in het Baskenland met een solo van 26 kilometer. Diens Franse ploegmaat Rudy Molard is de nieuwe rodetruidrager.

Rode trui: Rudy Molard (Fra)

Groene trui: Sam Bennett (Ier)

Blauwe trui: Victor Langelotti (Mon)

Witte trui: Fred Wright(Gbr)

Hoe kwam de zege tot stand?

Het was de eerste etappe waarin de vluchters ook beloond werden met de dagzege.

De winnaar kwam uit een monstervlucht van dik 113 kilometer. Het strafste is dat Marc Soler uit het peloton ontsnapte toen zeventien renners al twee minuten voor het peloton uit reden. Daarmee toonde Soler, de zoon van een Catalaanse brandweerman, dat hij vier jaar geleden niet toevallig Parijs-Nice won. Ooit was Soler bij Movistar de gedoodverfde opvolger van Alberto Contador, maar ondertussen zit hij sinds dit jaar in loondienst bij Pogacar & Co. Het was voor Soler zijn tweede ritzege in de Vuelta na winst in Lekunberri twee jaar geleden. Ook al een plaatsje in het Baskenland.

De finale begon bij de eerste passage op de Alto del Vivero, een col van tweede categorie. Daar versnelde de Amerikaan Lawson Craddock van BikeExhange-Jayco waardoor de omvangrijke ontplofte. Alleen de internationaal onbekende Monegask Victor Langelotti (Burgos-BH) ging mee. En wat later sloten er twaalf aan en kregen we een ongemeen meeslepende strijd voor de dagwinst waarin Fred Wright, kandidaat-rodetruidrager, naast alles pakte en tweede staat in het klassement op twee seconden van Molard.

Het was een etappe die boeide van start tot aankomst. We kregen een vliegende start. De eerste vijftig kilometer probeerden ontelbaar veel renners weg te rijden, maar niemand kreeg een vrijgeleide. Lange tijd flirtte de snelheid van de groep met de 50 à 51 km per uur. Het geeft tevens aan hoeveel belang Jumbo-Visma hecht aan die rode leiderstrui van Primoz Roglic die maar één devies heeft: ‘liever seconden voorop dan achterop’. Zonde dat zo’n boeiend eerste koersuur niet werd uitgezonden.

Het duurde 74 km ver vooraleer een vlucht afijn een vrijgeleide kreeg. De namen: Jaakko Hanninen, Fred Wright, Jake Stewart, Alessandro De Marchi, Gregor Mühlberger, Fausto Masnada, Lawson Craddock, Victor Langelotti en Roger Adria. Wat later kwamen daar Vadim Pronskiy, Rudy Molard, Julius Johansen, Nikias Arndt en Anthony Delaplace bij. Alleen Groupama-FDJ had twee renners aan boord. Vanuit de achtergrond probeerden ook Johnatan Caicedo, Daryl Impey, Kamil Malecki en Ibai Azurmendi nog voorin te komen.

Rudy Molard was het grootste gevaar voor de rode trui van Roglic. De Fransman van Groupama-FDJ had voor de start maar een achterstand van 58 seconden en droeg in 2018 ook al vier dagen het rood. De vluchtersgroep begon met een voorsprong van 1’37” aan de eerste beklimming van de dag. De Fin Hanninen viel letterlijk voorin weg. Op de flanken van de Puerto de Gontzagarigana schoot ook nog Marc Soler uit het peloton op weg naar de zeventien leiders. In no time overbrugde hij een kloof van circa twee minuten tussen het peloton, dat door Jumbo-Visma werd gecontroleerd, en de leiders. Op een kleine zeventig kilometer van het einde was de voorsprong al tot boven de vier minuten opgelopen.

Wat deden de favorieten?

Die hielden een snipperdagje, al bleef het voor Primoz Roglic & Co rekenen en nog eens rekenen vooraleer ze een omvangrijke groep lieten gaan. Er werd even gereden door Ineos-Grenadiers naar de voet van de tweede passage van de Alto del Vivero, maar eenmaal op de klim zelf viel het opnieuw stil omdat Jumbo-Visma zich massaal aan de leiding manoeuvreerde. In de stand volgt Primoz Roglic nu als kandidaat-eindwinnaar op 4’09” van Molard die ook wel een beetje kan klimmen. Met andere woorden: Jumbo-Visma krijgt vanaf donderdag hulp van Groupama-FDJ om de Vuelta onder controle te houden.

Wat deden de Belgen?

Het werd in Bilbao geen derde opeenvolgende zege voor een landgenoot. Helaas zagen we geen Belgen in de vlucht van de dag. Op Alpecin-Deceuninck na waren de drie Belgische WorldTourploegen wel vertegenwoordigd door buitenlanders (de Italiaan Fausto Masnada, de Pool Kamil Malecki en de Deen Julius Johansen). Fausto Masnada, nochtans bedrijvig diep in de finale, eindigde elfde als eerste vertegenwoordiger van een Belgische ploeg. Jan Bakelants (Intermarché – Wanty Gobert) reed in de finale nog weg uit het peloton en finishte als dertiende.

Verder nog iets dat u moet weten?

* Daan Hoole bleef achter in het rennershotel. Hij stond met keelpijn op en werd aan een coronatest onderworpen. De Nederlandse Vuelta-debutant van Trek-Segafredo leverde een positief resultaat af. Exit Vuelta dus. Ook al was hij dinsdagmiddag nog zeer bedrijvig op de Puerto de Herrera die de poort was naar de finale. Hij is na Steff Cras en Michael Woods de derde renner die tijdens de Vuelta vertrekt. Manuel Penalver leverde nog voor de start in Nederland een positieve test af. Burgos-BH besloot dan maar met één renner minder te starten.

* De Monegask Victor Langelotti (Burgos-BH) is de nieuwe leider in het bergklassement. Hij kwam als eerste boven op de eerste drie heuvels van de dag en was ook tweede bij de eerste passage op de Alto del Vivero, een col van tweede categorie. Waardoor hij met twaalf punten gemakkelijk de Spanjaard Joan Bou als leider het shirt afhandig maakte. De 27-jarige prof is aan zijn eerste grote ronde toe en won onlangs nog een etappe in de Ronde van Portugal.

* Marc Soler kreeg eveneens de prijs van de strijdlust, niet eens onterecht na zo’n majestueuze etappe.

Uitslag Vuelta rit 5

1. Marc Soler

2. Daryl Impey

3. Fred Wright

4. Rudy Molard

5. Lawson Craddock

6. Nikias Arndt

7. Victor Langellotti

8. Vadim Pronskiy

9. Gregor Mühlberger

10. Roger Adria

Klassement na rit 5

1. Rudy Molard 16:07’22”

2. Fred Wright +2”

3. Nikias Arndt +1’09”

4. Lawson Craddock +2’27”

5. Primoz Roglic +4’09”

6. Sepp Kuss +4’22”

7. Pavel Sivakov +4’35”

8. Tao Geoghegan-Hart +4’35”

9. Remco Evenepoel +4’36”

10. Richard Carapaz +4’42”