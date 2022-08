Belgisch-Britse Mack Rutherford (17) is jongste persoon ooit om wereld rond te vliegen

In precies vijf maanden is de 17-jarige Mack Rutherford erin geslaagd om solo rond de wereld te vliegen. Hij verbreekt daarmee een record dat voorheen op naam van zijn zus, Zara Rutherford, stond.

‘Ik heet Mack Rutherford, ik ben 16 jaar oud en ik ben van plan om solo de wereld rond te reizen. Mijn reis begint op 17 maart 2022 en ik wil het wereldrecord verbreken van jongste man die ooit rond de wereld vliegt’, schreef de Brits-Belgische piloot vijf maanden geleden op zijn website. Op woensdag 24 augustus is hij in dat opzet geslaagd. Hij landde in de Bulgaarse hoofdstad Sofia, waar de hoofdsponsor van zijn trip, ict-bedrijf ICDSoft, zijn burelen heeft.

Mack heeft met zijn wereldreis twee wereldrecords gebroken: hij is de jongste persoon om solo de wereld rond te vliegen en hij is de jongste om dat te doen in een ultralicht motorluchtvaartuig. Mack, ondertussen 17 jaar oud, verbrak het record van landgenoot Travis Ludlow, die 18 was toen hij vorig jaar solo rond de wereld vloog. Het andere record, dat van het ultralichte vliegtuig, stond voorheen op naam van Zara Rutherford, Macks grote zus.

Mack Rutherford groeide dan ook op in een familie van piloten. Hun Britse vader Sam is een voormalige legerpiloot die de vliegmicrobe eerst doorgaf aan hun Vlaamse moeder Beatrice, en daarna ook aan zijn twee kinderen. Zara Rutherford werd op 19-jarige leeftijd de jongste vrouwelijke pilote die solo de curve van de aarde volgde. Broer Mack haalde in juli 2020 op 15-jarige leeftijd zijn vliegbrevet. Ook dat was toen een record: hij was de jongste piloot ooit.

Mack werd gedurende de hele reis op de voet gevolgd door zijn gezin. Foto: BELGA

Zijn familie stond Mack met raad en daad bij op zijn wereldreis. ‘Terwijl hij vloog waren we constant met elkaar verbonden om hem te helpen. Mijn ouders belden hem elke dag. Ik gaf hem advies over de route en vluchtdetails die van pas zouden kunnen komen’, vertelt zijn zus aan persagentschap AFP.

Macks reis begon uiteindelijk op 23 maart, zes dagen later dan oorspronkelijk gepland. Oorspronkelijk plande hij de trip op drie maanden te maken, maar door zware regens en extreme hitte liep hij vertraging op. Ook administratieve lasten, zoals het verkrijgen van de juiste vergunningen, zorgden voor lange wachttijden.

Vader Sam Rutherford zegt aan AFP enorm fier te zijn op zijn kinderen. Hij keek samen met een grote groep gegadigden toe hoe zijn zoon landde op Sofia. Volgens hem toont de prestatie aan hoe belangrijk het is dat ouders hun kinderen steunen in hun dromen.

Deze video maakten we bij het vertrek van Mack Rutherford: