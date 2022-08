‘Op Radio 2 Limburg niets anders willen horen dan over Limburg, dat is toch te gek’

VRT-voorzitter Frieda Brepoels (N-VA) reageert gepikeerd op het ongenoegen rond de afschaffing van het regionale ochtendblok van Radio 2. ‘Het is een fantastisch plan, maar ik heb soms de indruk dat men dat de VRT dat niet gunt.’

Van onder de toren van de VRT las Frieda Brepoels (N-VA), voorzitter van de raad van bestuur van de VRT, woensdagmiddag de eerste negatieve reacties op de nieuwe koers van Radio 2. Vanaf 2023 zal Peter Van de Veire op die zender de ochtendshow presenteren. Het regionale ochtendprogramma dat vanuit de provincies gemaakt wordt, zal verdwijnen.

Onder meer de Limburgse provinciegouverneur Jos Lantmeeters is daarover niet te spreken. ‘De VRT geeft al zo weinig nieuws over regionale zaken. Als de openbare omroep dit doorvoert, maakt ze de afstand met de bevolking alleen maar groter. Dat kunnen we niet toelaten’, zegt de voormalige partijgenoot van Brepoels aan De Standaard.

Wilt u op de kritiek van Lantmeeters reageren?

‘Ook op die van bepaalde politici uit de oppositie (Groen en Vooruit reageerden ook bezorgd, red.).Dit heeft niets met politiek te maken, maar alles met een veranderende mediaomgeving. Jongeren, maar ook meer en meer volwassenen, zijn niet provinciegebonden. Ze wonen en werken niet per se op dezelfde plek en zijn ook geïnteresseerd in nieuws uit andere regio’s. Die mensen consumeren almaar meer digitaal en op maat.’

• Na afschaffen regionaal ochtendblok Radio 2: Limburgse gouverneur roept op tot boycot VRT

‘Als Limburger denk ik dat ze de gouverneur een beetje opgejut hebben. In Limburg hebben we de neiging om Limburg te verdedigen. We zijn nochtans al lang uit onze schelp gekomen, ook Limburgers hebben contacten in de rest van Vlaanderen. Het zou beter geweest zijn om eerst de concretisering van dit plan af te wachten en dan pas te reageren.’

Peter Van de Veire zal dan wel in de regio’s neerstrijken, maar dat is toch nog iets anders dan een echte regionale verankering, die eigen is aan Radio 2?

‘Er zijn nog altijd per regio zeven nieuwsbulletins en er is nog het middagblok. Ik was onmiddellijk heel positief. Als je in Limburg mensen van buiten Limburg wil aantrekken, dan kun je hier alleen maar blij mee zijn. Zo’n nationale ochtendshow maakt dat regionale evenementen ook nationaal aandacht zullen krijgen. De gedeputeerden klagen net dat ze vanuit Limburg niet in de hogere echelons van de media raken. Nu kan dat wel gebeuren, want per dag zullen meer dan vijftig regionale berichten via VRT Nws verspreid worden. Vanaf september organiseert de VRT netwerkavonden met burgemeesters en gedeputeerden om zo in dialoog te gaan.’

De VRT kadert deze operatie in haar Transformatieplan. Het gaat om een besparing en besparingen wijzen meestal op minder, niet op meer.

‘Dat Transformatieplan wil ook de digitale shift teweegbrengen. Ik begrijp niet waarom moderne mensen op een dergelijke conservatieve manier reageren op verandering.’

Omdat ze eraan gehecht zijn.

‘Maar dat wil toch niet zeggen dat er niets mag veranderen? Men reageert meteen vanuit de onderbuik. Ik word daar eigenlijk boos van. Die houding van: “raak niet aan onze provincie”. Sorry, ik ben ook gedeputeerde geweest, maar ik heb me altijd opengesteld naar Vlaanderen, de Europese regio en de rest van de wereld. Ik begrijp niet dat men dat niet wil. Zo’n nationale ochtendshow is een fantastische meerwaarde voor de regio’s. Het zijn niet per se besparingen, het is een andere aanpak. Peter Van de Veire komt ook niet gratis presenteren. Zo groot zullen de besparingen wel niet zijn.’

U legt wel heel erg de nadruk op jonge mensen. Die provinciale shows werden ook erg geapprecieerd door oudere mensen. Moet de VRT er ook niet, meer dan de commerciële omroepen, zijn voor hen?

‘Absoluut. Maar ik ken veel oudere mensen, ook uit mijn gemeente, die bijbenen op het digitale vlak. Die vinden dat tof, ze laten zich helpen door hun kleinkinderen. Die mensen moet je ook niet terugduwen in dat regionale verhaal. Bovendien zijn die oudere mensen, denk ik, ook niet de mensen die om 6 uur ’s ochtends zitten te luisteren. Dat zijn jongere mensen die op weg zijn naar hun werk.’

‘Het is een kwestie van je blik te verruimen, in plaats van te zeggen: op Radio 2 Limburg wil ik niets anders horen dan over Limburg. Dat is toch te gek voor woorden.’

De gouverneur zegt net dat hij vanuit Limburg moeilijk voet aan de grond krijgt om regionaal nieuws verspreid te krijgen. En nu ziet hij nog een kans wegsmelten.

‘Hij krijgt juist meer kans. Hij kan nu op nationaal niveau regionaal nieuws brengen. Sorry, maar ik begrijp echt niet dat men niet wil zien dat er een verschuiving van lineair naar digitaal bezig is en dat de VRT-merken een meerwaarde kunnen zijn voor je provincie.’

Ook de vakbonden waren misnoegd, omdat zij dachten dat dit nog op tafel lag en onderhandeld moest worden. Door de communicatie gisteren staan zijn voor voldongen feiten.

‘Dit is geen vakbondsmaterie. Het gaat erover hoe de VRT inspeelt op de digitale ontwikkelingen. Radio 2 krijgt nu Peter Van de Veire, daar zou iedereen jaloers op moeten zijn. Dat creëert meerwaarde. Maar ze moeten wel eerst leren luisteren voor ze reageren.’

‘Er is hier nu een enorme dynamiek. Het is fantastisch, maar ik heb soms de indruk dat men de VRT dat niet gunt. De commerciële zenders moeten vooruitgaan, maar bij de VRT moet alles bij het oude blijven. Dat kan toch niet de bedoeling zijn.’