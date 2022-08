Worden het echt tien moeilijke winters, zoals De Croo zegt?

Neen, we werden niet echt vrolijk van de boodschap van premier Alexander De Croo eerder deze week. Niet alleen deze winter wordt moeilijk, waarschuwt hij. Maar de komende vijf winters, zelfs tien winters worden moeilijk.





‘Als land kunnen we dit aan. Met genoeg zelfvertrouwen kunnen we dit aan’, zegt de premier. Waarom klinkt hij zo somber? Of weet hij iets dat wij nog niet weten? Journalisten Ruben Mooijman en Wim Winckelmans leggen de puzzelstukjes samen.

