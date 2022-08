GO!-topman Koen Pelleriaux slaat mea culpa na ongelukkige uitspraak over gebrek aan ambitieuze leerkrachten

De topman van het GO!-onderwijs, Koen Pelleriaux, verontschuldigt zich in een brief gericht aan de GO!-scholen voor zijn recente uitspraak over (het gebrek aan) ambitieuze leerkrachten. ‘Die uitspraak was fout.’

Koen Pelleriaux deed vorige week vrijdag als eerste echt stof opwaaien in de aanloop naar de start van het schooljaar. In een interview met persagentschap Belga pleitte hij onder meer voor grotere klasgroepen en ambitieuze leerkrachten uit de privésector die het ambitieniveau in het onderwijs moesten opkrikken. Vooral die laatste uitspraak voelde voor veel leerkrachten als een steek in het onderwijshart.

In de nieuwsbrief van het GO!-onderwijs komt de afgevaardigde bestuurder terug op zijn uitspraak. ‘Ik wil me ervoor verontschuldigen’, schrijft hij. ‘Ze was fout omdat de overgrote meerderheid van onze leerkrachten natuurlijk wel ambitieus is. Zij willen het maximum halen uit onze leerlingen en ze doen dat geweldig.’

Verder kadert Pelleriaux zijn uitspraken. ‘Er zijn natuurlijk wel problemen in ons onderwijs, schrijft hij. ‘Vooreerst zijn onze leerkrachten met te weinig. We moeten medewerkers uit andere sectoren kunnen aantrekken om het lerarentekort aan te vullen. Dat gaat over verloning, anciënniteit vergoeden en aantrekkelijke startbanen. We moeten de moeilijke combinatie tussen beginnen les te geven en het halen van een lerarenopleiding oplossen.’

Noodzakelijke evolutie

Hij herhaalt verder opnieuw de - volgens hem noodzakelijke - evolutie naar het uit handen geven van taken, het samen opstellen van lesmateriaal, het inzetten op variabele (en grotere) groepsgroottes. Over dat laatste zegt hij: ‘Coteaching werkt, maar niet door voor elke bestaande klas van twintig leerlingen twee leerkrachten te zetten. Daarom moeten we de groepsgrootte aanpassen aan de leeractiviteit. Soms kan een groep met meer dan twintig leerlingen, soms moet de groep gesplitst worden in veel kleinere groepen. We proberen dit in verschillende van onze scholen en het werkt echt. Van ambitie gesproken.’