Ruim derde van apenpokkenvaccins al opgebruikt

Al 1.153 personen hebben in ons land een prik tegen de apenpokken ontvangen. Dat melden de federale gezondheidsdiensten woensdag. Er zijn nog 2.067 dosissen over, al wordt uitgekeken naar een zuinigere vaccinatietechniek.

Niet lang na de uitbraak van de apenpokkenepidemie kocht ons land zo’n 3.220 dosissen van het vaccin tegen de – reguliere – pokken aan. Dat biedt ook een zekere bescherming tegen apenpokken. Er bestaat (nog) geen specifiek voor de apenpokken ontwikkeld vaccin.

Van die pokkenvaccins is al meer dan een derde geplaatst, met een voorlopige piek in gezette prikken vorige week. ‘Dat is al een flink aantal’, zegt Stefaan Van Der Borght, voorzitter van de federale Risk Management Group. ‘Verschillende groepen deden fantastisch werk, zoals diegene die werken met de mannelijke sekswerkers, een groep die moeilijk te bereiken is.’

De meerderheid van de dosissen wordt preventief toegediend. Zo’n 38 procent wordt na een blootstelling gegeven.

Zuiniger vaccineren

In principe bestaat een volledige vaccinatie tegen pokken uit twee dosissen met vier weken tussen. Zo raakt de voorraad dosissen er wel snel door. Daarom hebben de autoriteiten goedkeuring gekregen om de tweede dosis pas later te zetten.

Ons land wacht nog op een bestelling van zo’n 30.000 dosissen die ergens in het laatste kwartaal van dit jaar moet aankomen. Tegelijk kijken de experts uit naar een zuinigere vaccinatietechniek. Daarbij zou het vaccin in de huid, in plaats van onder de huid worden toegediend. ‘Dan heb je maar een vijfde van de normale dosis nodig, al gaan we de tweede dosis dan wel niet uitstellen. Het maakt dat we toch tweeënhalve keer mensen kunnen vaccineren.’

Het spoedadvies zou er volgens Dirk Ramaekers van de taskforce Vaccinatie deze week wellicht zijn. ‘Als dat gunstig is, kunnen we de aanpak volgende week operationaliseren, zodat het de week erna in de praktijk kan worden gebracht.’

Kind van drie

Momenteel zijn in ons land al 671 gevallen van de apenpokken vastgesteld, maar dat aantal lijkt zich te stabiliseren. ‘De overgrote meerderheid zijn mannen tussen 16 en 71. Al is er ook één geval gemeld van een kind van drie jaar met een milde infectie, via een nauw contact in het huishouden’, zegt arts en epidemioloog Koen Blot van Sciensano.

‘De komende weken zullen moeten uitwijzen of de cijfers stagneren, of dat er een daling optreedt. In Europa lijkt het aantal nieuwe besmettingen zich ook te stabiliseren.’

Vonden de meeste besmettingen in het begin van de epidemie vooral plaats op evenementen, dan worden de laatste weken de besmettingen vooral bij ‘seksueel contact in de privésfeer opgemerkt’. Maar Blot sluit niet uit dat er door evenementen in de marge van bijvoorbeeld de Antwerp Pride ‘hier en daar nog wel een stijging opgemerkt kan worden’.

Volgens Van Der Borght is de situatie intussen wel anders. ‘De voorlichting die door onder andere Sensoa werd gegeven, is effectief. Mensen zijn nu veel beter dan in het begin van de epidemie op de hoogte van de risico’s en symptomen.’

Beperk aantal sekspartners

De experts waarschuwen wel dat het vaccin niet meteen en niet volledig beschermt. ‘De eigen verantwoordelijkheid blijft belangrijk. Wie besmet is, blijft thuis, tenzij voor essentiële verplaatsingen met een mondmasker en het bedekken van huidletsels. Vermijd ook contacten met zieken of vermoedelijke zieken.’

‘Het helpt ook om het aantal seksuele contacten te verminderen. Vooral anonieme seksuele contacten vormen een risico. Ook de contacttracing is dan heel moeilijk’, zegt Van Der Borght.