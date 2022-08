Twee Nederlandse toeristen overleden in Colombia

De politie in Colombia voert een onderzoek naar de dood van twee Nederlandse toeristen. Ze overleden nadat ze onwel waren geworden in een hotel in Cartagena.

Wat de doodsoorzaak van de twee Nederlanders is, is nog niet bekend. De lokale autoriteiten gaan uit van vergiftiging, maar dat wordt verder onderzocht. Vermoedelijk gaat het om een hartstilstand na een voedselvergiftiging.

Volgens media in het Zuid-Amerikaanse land meldden de man en de vrouw zich maandag bij een ziekenhuis vanwege hevige maagklachten. Het stel bracht volgens de autoriteiten een paar dagen door in een hotelletje in Cartagena, een toeristische havenstad in het noordwesten van het land.

De twee werden onwel nadat ze maandagavond in een restaurant vis hadden gegeten. Het zou gaan om rauwe en halfrauwe vis en schaaldieren, meent De Telegraaf te weten. De arts die erbij werd geroepen, legde een infuus aan en vertrok.

Hoge bloeddruk

Maar hun situatie verslechterde, waarop de Nederlanders werden overgebracht naar een kliniek. Medisch directeur Javier Hernandez heeft op een regionale tv-zender gereageerd op het voorval en vertelde dat de twee Nederlanders binnenkwamen met een verhoogde bloeddruk, spijsverteringsproblemen en dat ze beiden in een shocktoestand verkeerden, meldt het Algemeen Dagblad. De vrouw overleed laat in de avond, de man de ochtend erna.

Het kantoor van de burgemeester van Cartagena meldt in contact te staan met de Nederlandse autoriteiten en de familie van de twee. Volgens een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken is er contact met de nabestaanden en ontvangen zij consulaire bijstand. De lichamen worden volgens hem naar Nederland gebracht zodra de Colombiaanse autoriteiten die hebben vrijgegeven.