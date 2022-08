Na afschaffen regionaal ochtendblok Radio 2: Limburgse gouverneur roept op tot boycot VRT

De eerste reacties op de nieuwe strategie van Radio 2 zijn hard. Dat de regionale ochtendblokken geschrapt worden, ligt moeilijk. De Limburgse provinciegouverneur Jos Lantmeeters roept zelfs op tot een boycot van de VRT.

‘Ik zit op mijn paard’, zegt de Limburgse provinciegouverneur Jos Lantmeeters in een reactie op het nieuws dat de regionale ochtendblokken van Radio 2 vanaf 2023 vervangen zullen worden door een ochtendshow met Peter Van de Veire. Dat nieuws viel gisteren wat tussen de mazen van het net bij de grote najaarspresentatie van de openbare omroep.

‘Dit kunnen we zeker zo niet laten’, zegt Lantmeeters. ‘Zelfs als de andere gouverneurs hier niet op reageren, zal ik tegen deze beslissing ingaan. Dit nieuws kunnen we missen als de pest. VRT geeft al zo weinig nieuws over regionale zaken. Als de openbare omroep dit doorvoert, maakt ze de afstand met de bevolking alleen maar groter. Dat kunnen we niet toelaten.’ Lantmeeters is van plan om eerst met zijn collega’s van de andere provincies samen te zitten. ‘Maar we zullen dit ook in het Vlaams Parlement aankaarten. De VRT komt voor haar programma’s vaak informatie en hulp bij de gouverneurs halen. Maar nu wil ze niets met ons te maken hebben. Het minste wat we kunnen doen, is dat boycotten.’

Het schrappen van de provinciale ochtendblokken, die nu tussen 6 en 8 uur lopen, past binnen het Transformatieplan van de VRT. Of er jobs verloren gaan door de aan­gepaste programmatie, wil de openbare omroep niet zeggen. Bij het vorige Transformatieplan in 2015 stonden de provincies van Radio 2 ook al onder druk. Het plan om die te kortwieken werd toen afgevoerd na groot politiek protest, onder meer van de provinciegouverneurs. Nu zal het provinciale ochtendblok dus toch verdwijnen. Het regionale avondblok sneuvelde eerder al.

Ook Katia Segers (Vooruit), lid van de commissie Media, is bezorgd over de zet. ‘In 2015 wilde de VRT vanwege besparingen ook de regionale radiohuizen in de provincie opdoeken. Die beslissing is toen teruggedraaid. Ik vraag me af of dit nu niet opnieuw een stap is in die richting.’

‘Alsof je Klara zou afschaffen’

‘VRT blijft inzetten op sterke regionale verankering en verslaggeving. Daarvoor zullen onze verslaggevers tot in alle uithoeken aanwezig zijn’, klinkt het bij de VRT bij monde van Bob Vermeir. ‘Terwijl zij op de baan zijn, maken we het ochtendprogramma met toppresentator Peter Van de Veire vanuit Brussel. Dat is efficiënter. De nieuwsbulletins komen zeven keer per dag vanuit de verschillende regio’s.’

Segers is er zich van bewust dat de Vlaamse regering ‘zeer zware besparingen’ blijft opleggen. ‘Desondanks is deze beslissing onbegrijpelijk. Als de grootste familie van Vlaanderen is nabijheid het onderscheidende kenmerk van Radio 2. De regionale werking is de bestaans­reden van Radio 2. Dit is alsof je Klara zou afschaffen: recht in het hart van de rol die een publieke omroep moet vervullen.’ Segers benadrukt nog dat Peter Van de Veire ‘een topprofessional is’. ‘Maar ik vrees dat hij de leegte van het wegvallen van regionaal nieuws niet zal kunnen opvullen.’

Ook Elisabeth Meuleman (Groen), de voorzitter van de Mediacommissie, is niet te spreken over de beslissing. ‘De VRT verzekert dat regionaal nieuws belangrijk blijft. De vraag is of dat ook zo zal zijn. Indien er minder aandacht komt voor objectief en neutraal regionaal nieuws, is dat een kwalijke evolutie. Lokaal nieuws is belangrijk voor een democratie. In sommige analyses wordt zelfs de link gemaakt tussen de opkomst van de alt right-beweging en Trump in de VS, en het verdwijnen van de lokale media daar.’

Ongebruikelijke timing

Ook de vakbonden van de VRT reageren lauw op de aankondiging over Radio 2. ‘We waren op de hoogte dat Radio 2 getroffen zou worden door het Transformatieplan’, zegt Wies Descheemaeker van ACOD VRT. ‘De directie heeft ons altijd gezegd dat dat plan onderhandelbaar was. De onderhandelingen zouden in september beginnen. We kunnen alleen maar vaststellen dat de directie een deel van het Transformatieplan al aan het uitvoeren is.’ Vermeir: ‘De betrokken teams zijn enkele uren vooraf persoonlijk ingelicht, zoals we dat altijd doen. De formele onderhandelingen met de vakorganisaties moeten nog starten, pas daarna zullen de beslissingen uitgevoerd worden.’

Descheemaeker wijst ook op de ongebruikelijke timing van de communicatie. Toen Radio 2 en VRT het nieuws gisteravond via de sociale media en hun websites bekendmaakten, waren aan de Reyerslaan adverteerders, stakeholders en pers samen om naar een show te kijken waarmee het najaar van alle VRT-zenders feestelijk werd aangekondigd. De ceo van de VRT, Frederik Delaplace, verscheen daar in een goudkleurige jas op het podium met vuurwerk en dansers om een speech te geven. ‘Een groot deel van het personeel was al niet opgezet dat net dit tv-najaar voor het eerst met zoveel show aangekondigd zou worden, terwijl de directie dit voorjaar aankondigde dat 200 jobs bij de VRT door het Transformatieplan op de tocht staan’, zegt Descheemaeker.

‘Tiens, tiens, ik heb nochtans vooral lovende collega’s gehoord, zelfs met luid applaus’, zegt Vermeir. ‘Zij zien duidelijk dat de VRT blaakt van zelfvertrouwen en ambitie om een nog betere publieke omroep te zijn, op maat van de Vlaming. Zo blijven we relevant.’