Wat is de mysterieuze Indiase ‘tomatengriep’?

In India wordt gezocht naar de oorzaak van een ziekte die meer dan honderd kinderen heeft getroffen. Bij de zogenaamde tomatengriep of tomatenkoorts kunnen patiënten rode, pijnlijke blaren over het hele lichaam krijgen.

Wetenschappers hebben de ‘tomatengriep’-uitbraak bij kinderen in India beschreven in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet, maar zijn er nog niet uit welk virus de symptomen veroorzaakt. Zo is het onduidelijk of het gaat om een variant van hand-, voet- en mondziekte (HMZV). Dat is de meest voor de hand liggende uitleg, tweette viroloog Marc Van Ranst gisteren nog. In westerse landen wordt HVMZ bij kinderen veroorzaakt door het coxsackie A16-virus of het enterovirus 71.

Andere veronderstellingen die rondgaan, zijn een nawerking van de tropische ziekten chikungunya of denguekoorts, of een tot dusver onbekend virus. Mogelijke symptomen zijn koorts, vermoeidheid, gewrichtspijn, misselijkheid en diarree.

Niet levensbedreigend

De ziekte is tot nu toe in meerdere staten van India gemeld. Nadat de ziekte in mei voor het eerst in de zuidelijke deelstaat Kerala was ontdekt, werden daar eind juli 82 kinderen tussen 1 en 5 jaar besmet. Intussen is de ziekte er in vier districten gesignaleerd. Later kwamen daar de aangrenzende deelstaten Tamil Nadu en Karnataka bij.

De ziekte is niet levensbedreigend, zeggen de wetenschappers, maar door de ervaring met de coronapandemie is men waakzaam. De symptomen zijn gelijkaardig, maar een verband tussen de twee is er verder niet. Op een positieve diagnose volgt wel een isolatie van vijf tot zeven dagen.

Hoewel de ziekte voorlopig niet is gemeld in andere staten dan Kerala, Tamil Nadu en Karnataka, is het hele land in staat van paraatheid gebracht om een mogelijke verspreiding van de tomatengriep tegen te gaan. De besmettelijkheidsgraad is immers zeer hoog.

Rode blaren

De ziekte dankt haar naam aan de rode blaren die op het lichaam kunnen ontstaan, die volgens sommige websites de grootte van een tomaat kunnen krijgen (maar vooral die kleur hebben) en huidirritatie met zich brengen. The Lancet wijst erop dat dergelijke blaren ook voorkomen bij apenpokken.

Kinderen die tekenen van de tomatengriep vertonen, worden sowieso ook onderzocht op andere mogelijke, verwante ziektes zoals dengue, chikunguya, zika en herpes. Pas als die allemaal worden uitgesloten, wordt de diagnose ‘tomatengriep’ gesteld. Dat vooral (jonge) kinderen worden getroffen, schrijft het medisch blad toe aan het feit dat virale infecties in die leeftijdsgroep vaak voorkomen en dat ze intenser groepscontact hebben dan volwassenen. Bovendien raken ze vaak onzuivere dingen aan en proppen ze veel in hun mond.

Momenteel zijn er nog geen vaccins tegen de ziekte. De behandeling focust grotendeels op symptoombestrijding met bijvoorbeeld paracetamol.