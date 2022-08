Wielertoerist geslagen met wapenstok in Diksmuide

Een 32-jarige bestuurder heeft gisteren op de IJzerdijk in Diksmuide een wielertoerist geslagen met een wapenstok. Naar zijn mening talmde de fietser te veel om hem te laten inhalen.

Twee wielertoeristen, een man van 42 jaar uit Oostende en zijn 45-jarige vriend uit Evergem, fietsten gisteren van Middelkerke richting IJzertoren om daar een tussenpauze te houden. De 32-jarige I.L. uit Koksijde reed achter hen aan in zijn wagen en vond dat beide wielrenners te lang talmden om hem te laten inhalen. Volgens hem deden de wielertoeristen dat opzettelijk en reageerden ze ook niet toen hij meermaals claxonneerde.

Toen I.L. hen alsnog kon voorbijsteken, sneed hij hen een tiental meter verder plots de pas af. Beide wielertoeristen konden nog remmen, waarop een van de mannen met zijn hand op de achterruit van de wagen sloeg. Daarop stapte I.L. uit en kwam het tot een verhitte discussie. Hij haalde plots een wapenstok boven en sloeg de 42-jarige Oostendenaar hard op zijn heup. Daarop vluchtte de bestuurder weg. De wielrenners belden de politie.

De politie was vlakbij en kon de bestuurder snel oppakken. ‘Er werd een pv opgesteld wegens slagen en verwondingen en verboden wapenbezit’, zegt de politie. ‘Bovendien legde de man een positieve speekseltest af, wat erop wijst dat hij drugs had gebruikt. Zijn rijbewijs werd ingehouden.’

De IJzerdijk is zeer populair bij wielertoeristen, die er kilometerslang naast de IJzer kunnen fietsen richting Diksmuide. In de straat is ook autoverkeer toegelaten.