‘Oekraïne zal vechten tot het einde.’ Dat heeft de Oekraïense president Volodimir Zelenski woensdag gezegd in een videoboodschap naar aanleiding van de nationale feestdag, zes maanden na de start van de Russische invasie.

‘We houden al zes maanden vol’, zei Zelenski over de oorlog. ‘Het is zwaar, maar we ballen onze vuisten en leveren strijd voor ons lot. Voor ons is Oekraïne heel Oekraïne: alle 25 de regio’s, zonder enige toegeving of enig compromis.’

Hij beloofde dat Kiev de controle zal heroveren in de Donbas en op de Krim. Voor Kiev is het einde van de oorlog niet langer ‘vrede’. ‘Nu zeggen we “de overwinning”’, zei Zelenski. ‘We zullen geen overeenkomst met de Russische terroristen proberen te sluiten.’