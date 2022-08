Door een technisch mankement aan een trein hebben tientallen reizigers dinsdagavond urenlang vastgezeten in de Eurotunnel tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Beelden op sociale media tonen hoe de gestrande passagiers met hun valiezen door een diensttunnel wandelen, aanwezigen doen bij BBC hun verhaal.

De reizigers zaten op de trein tussen het Franse Calais en het Britse Folkestone toen die plots tot stilstand kwam. De tientallen mensen aan boord werden geëvacueerd en naar een diensttunnel geleid. Van daaruit werden ze na urenlang wachten op een trein richting Folkestone gezet.

‘Die diensttunnel was akelig’, zegt Sarah Fellows (37) uit Birmingham aan persagentschap PA. ‘Het was als in een rampenfilm. Je wandelde gewoon de duisternis in en wist niet wat zou gebeuren. We moesten allemaal onder de zee wachten in een lange wachtrij. Een vrouw was aan het huilen, een andere had een paniekaanval.’

Le Shuttle, de trein die voertuigen door de Eurotunnel vervoert, zei aanvankelijk op Twitter dat er een trein was uitgevallen, maar voegde later aan de BBC toe dat er niet echt een trein was uitgevallen, maar dat het afgaan van de alarmen betekende dat er onderzoek nodig was.