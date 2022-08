Facebook-tijdlijn plots vol vreemde berichten

De tijdlijn van heel wat Facebook-gebruikers ziet er woensdag plots wat anders uit. In plaats van posts van vrienden en pagina’s die je volgt, word je er overspoeld met vreemde posts op pagina’s van internationale bekendheden. Het is niet duidelijk wat de oorzaak is van het probleem.

Verwarring op sociale media woensdagochtend. Heel wat mensen zien plots een boel nonsens passeren op de pagina’s van bekendheden. Iemand die een computerspel wil promoten op het profiel van de Amerikaanse rapper Jay-Z of mensen die vreemde boodschappen sturen naar andere beroemdheden als Elton John, Lady Gaga of Eminem: de berichten verschijnen massaal op de tijdlijn van Facebook-gebruikers en gaan werkelijk nergens over.

Elders worden QR-codes gepost met een vage beschrijving. Of mensen zien verjaardagswensen aan personen die ze helemaal niet kennen. Het blijft bovendien niet bij celebraties. Ook de pagina van het Witte Huis wordt overspoeld met vreemde posts. Een ervan toont een foto van het Witte Huis met daarbij het opschrift ‘hacked’.

Een Facebookgebruiker spot met Facebook-baas. Zijn post heeft een enorm bereik. Foto: Facebook

Veel gebruikers beginnen ook mopjes te posten. ‘Adele, ik heb dit altijd al eens willen proberen: Hello!’, post bijvoorbeeld iemand op haar pagina, voor de ogen van de wereld. Anderen schrijven: ‘Mama, ik ben beroemd.’ Ook de Facebook-topman Mark Zuckerberg is onderwerp van spot. Een andere man beproeft dan weer zijn geluk en post een filmpje van hem aan de piano bij Elton John.

‘We zijn ervan op de hoogte dat sommige gebruikers problemen ervaren met hun Facebook-feed. We werken er momenteel hard aan om deze problemen zo snel mogelijk op te lossen en bieden onze excuses aan voor het ongemak’, klinkt het bij Meta, het moederbedrijf van Facebook.

Het aantal gebruikers dat bij websites als Down detector storingen in de app en op de websites meldt, neemt razendsnel toe.