Registratie asielzoekers vanaf maandag niet langer aan Klein Kasteeltje

De registratie van asielzoekers zal vanaf maandag niet langer gebeuren aan het Klein Kasteeltje in Brussel en verhuist naar de kantoren van de Dienst Vreemdelingenzaken. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor, die dinsdagavond overleg had met Fedasil, gezegd in De ochtend.

Het is al een hele tijd onrustig aan het Klein Kasteeltje in Brussel, waar asielzoekers zich moeten aanmelden voor registratie. Dinsdag legden de medewerkers van Fedasil na een woelige ochtend, waarbij de politie moest tussenkomen om de rust te bewaren en de veiligheid te garanderen voor zowel personeel als asielzoekers, tussen 13 en 14 uur het werk neer.

Staatssecretaris De Moor (CD&V) zat maandagavond nog samen met de diensten van Fedasil. Ze lichtte de oplossing die uit de bus kwam vanochtend toe in De ochtend op Radio 1.

‘In het Klein Kasteeltje gebeuren nu twee zaken: de asielaanvragen worden er geregistreerd en je krijgt er een opvangplaats toegewezen. Die zaken gaan we tijdelijk uit elkaar trekken. De registratie zal vanaf maandag op een andere plek gebeuren, aan de kantoren van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), naast de Financietoren in Brussel’, aldus De Moor.

Voorts komen er maatregelen die betrekking hebben op de organisatie van de rijen, plaatsing van de nadarhekken en politieversterking aan het Klein Kasteeltje.

De verhuizing naar de kantoren van DZV is een tijdelijke oplossing in afwachting van een definitiever aanmeldcentrum. De toewijzing van de opvangplaats blijft in het Klein Kasteeltje. De Moor zei vorige week dat een terrein in Schaarbeek wordt onderzocht als locatie voor een gloednieuw aanmeldcentrum, maar daar kwam meteen protest op van buurtbewoners en de gemeente.