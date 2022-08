Influencers mogen adres voorlopig geheim houden

Influencers worden voorlopig dan toch niet verplicht om hun adres online te zetten. De verplichting leidde de voorbije weken tot onrust bij populaire figuren op sociale media, omdat het leidde tot fans die ongewenst aan de deur stonden. De regering geeft hen daarom uitstel.

‘Dit uitstel geeft ons tijd om tot een werkbare oplossing te komen, die gedragen wordt door de hele sector’, zegt staatssecretaris voor Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open VLD). ‘Daarbij is het niet de bedoeling om influencers uit te zonderen van wettelijke verplichtingen, wel om een praktische manier te vinden die ervoor zorgt dat zij voldoen aan alle wettelijke vereisten zonder dat hun persoonlijke adres vermeld moet worden.’

Alle bedrijven zijn verplicht om hun adres te vermelden, maar de meeste influencers werken gewoon van thuis uit. En omdat ze zo veel fans hebben, wringt dat.

Nathan Vandergunst, beter bekend als Acid, was de eerste om aan te geven dat hem dat geen goed idee leek. ‘Wat als hier binnenkort iemand aan mijn deur staat?’, vroeg influencer Céline Schraepen zich af. Bij Jamila Baidou gebeurde dat ook écht, vertelde ze op Youtube. ‘Een 47-jarige man is naar mij komen kijken door mijn rolluik terwijl ik sliep. Voilà mensen, dat is wat er gebeurt als je je adres online moet zetten.’

De Bleeker stelt voor om de sector te verenigingen en een gedeelde fysieke locatie aan te duiden. ‘Dat kan dan gebruikt worden als adres, in plaats van het thuisadres.’