Peter Van de Veire krijgt ochtendshow bij Radio 2, regionale ochtendblok verdwijnt

De grootste radiozender van Vlaanderen vervangt de provinciale ochtenduitzending door een nieuwe nationale show met Peter Van de Veire, die na zijn afscheid bij MNM een doorstart maakt bij Radio 2.

Vanaf begin 2023 presenteert Van de Veire het radioblok van 6 tot 9 uur ’s ochtends. Dat betekent wel dat de verschillende provinciale ochtendblokken, die nu tussen 6 en 8 uur lopen, zullen verdwijnen. De wijziging past binnen het transformatieplan van de VRT. Of er jobs verloren gaan door de aangepaste programmatie, wil de VRT niet zeggen. Bij een vorige besparingsronde, in 2015, stonden de provincies van Radio 2 ook al onder druk. Maar het plan om die te kortwieken werd toen afgevoerd na groot politiek protest. Nu zal het provinciale ochtendblok dus toch verdwijnen, het avondprogramma sneuvelde enkele jaren geleden al in alle stilte.

De nieuwsbulletins blijven wel regionaal, benadrukt de VRT. Elke weekdag zijn er zo zeven regionale bulletins. ‘Regionaal nieuws is een ongelooflijk succes op VRT NWS’, zegt directeur informatie Liesbet Vrieleman daarover aan de VRT. ‘We zijn blij dat we dat verder kunnen uitbouwen, samen met Radio 2.’ Ook Peter Van de Veire wil regionale accenten blijven leggen in de nationale ochtendshow: ‘Het kan zijn dat we de ene dag in Zingem zitten, en de andere dag in pakweg Aartselaar.’

Terug van niet lang weggeweest

De 50-jarige presentator maakt hiermee een overstap naar Radio 2. In april nam hij afscheid bij MNM, waar hij sinds 2009 de Grote Peter Van de Veire Ochtendshow presenteerde. ‘Ik doe het omdat het tijd wordt’, vertelde hij toen aan Het Nieuwsblad. ‘Ik had voor mezelf uitgemaakt: tien jaar. Maar na tien jaar zeiden de bazen: doe er nog een rondje bij. Ik heb dat gedaan. Maar ik wist: het wordt het laatste rondje. Ik voel me niet oud, maar ik ben wel vijftig en zit in een compleet andere leefwereld dan mijn jonge collega’s.’ Eerder was hij ook ochtendstem bij Studio Brussel.

Het is niet zijn enige werk voor de VRT. Hij zal ook de presentatie van de nationale preselecties voor het komende Songfestival op zich nemen. Dat die voor het eerst sinds 2016 terug zouden komen, maakte hij zelf bekend tijdens de finale van Zomerhit afgelopen zaterdag. Op die manier heeft Van de Veires radiopensioen zo’n vijf maanden geduurd.

Nog nieuwe programma’s

Het is niet de enige wijziging in het zendschema van Radio 2. Enkele weken geleden raakte ook bekend dat het programma ‘De Madammen’ na vijftien jaar ermee zou stoppen. Ann Reymen en Daan Masset vullen die ruimte in van tien tot twaalf uur ’s ochtends, met een programma vol ‘praktische tips waar je echt iets aan hebt’.

Ook bij de andere radiozenders van de VRT zijn er veranderingen. Bij Radio 1 raakte eerder al bekend dat Koen Fillet en Sven Speybrouck na twaalf jaar stoppen met het populaire Interne keuken. Nieuw bij Radio 1 is een programma waarbij Kobe Ilsen aan factchecking doet in ‘Het uur van de waarheid’.

Bij Studio Brussel neemt Pien Lefranc vanaf nu het middagblok over en wordt Stijn Van de Voorde, naast Roos Van Acker, de vaste presentator van digitale muziekstream ‘De Tijdloze’. MNM start dan weer met ‘een pre-ochtendshow tussen 4 en 6, voor de nachtraven en vroege vogels.’