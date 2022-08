VRT Nu wordt vanaf maandag VRT Max. Het streamingplatform wil, als een van de weinig­e in Europa, video en audio samen­brengen in één app. ‘Het moet tegelijk Netflix én Spotify zijn.’

Dat het streamingplatform van de openbare omroep dit najaar voorrang zou krijgen, kondigde VRT-ceo Frederik Delaplace in juni al aan in het Vlaams Parlement. Hij verwees toen naar het succes van VTM Go ...