Kapotte espressomachine dwingt Lufthansa-vliegtuig tot onverwachte landing

Een defecte espressomachine heeft maandagavond een Lufthansa-vliegtuig gedwongen om onverwachts te landen. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij dinsdag.

Het vliegtuig was onderweg van Newark, in de Amerikaanse staat New Jersey naar het Duitse Frankfurt. In de kombuis van de eerste klasse werd een brandgeur waargenomen. Aanvankelijk was het onduidelijk waar de geur vandaan kwam, waardoor de piloten besloten te landen in Boston in de Amerikaanse staat Massachusetts. ‘Veiligheid is de topprioriteit’, klonk het bij Lufthansa. Na de onverwachte landing ontdekten technici dat het espressoapparaat de boosdoener was. De passagiers werden omgeboekt en konden hun reis verderzetten.