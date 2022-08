Privacywaakhond beraadt zich over actie tegen Forza Ninove

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) wil zich ‘op korte termijn’ uitspreken over de verwerking van privacygegevens van inwoners door Forza Ninove. ‘We nemen de berichtgeving heel ernstig’, klinkt het.

Al maanden overtuigt Forza Ninove inwoners om zich te registreren als kiezer. Dat is louter sym­bo­lisch, toch verplicht de lokale partij haar fans om naam en voornaam, adres, gsm-nummer, geboortedatum en e-mailadres ­achter te laten. Die persoonsgegevens belanden vervolgens in een data­base waarmee de lokale partij stevig aan de slag gaat, bracht De Standaard deze week aan het licht.

Zo ­worden de adressen ingevoerd in een algemene database van alle Ninoofse adressen. Op die manier krijgt Forza Ninove een geografisch overzicht van straten waar meer of minder werk aan de winkel is om zieltjes te winnen. ‘Als ik in de Groenstraat sta, weet ik dus dat die, die en die straks voor ons stemt’, zei de lokale kopman Guy D’haeseleer daarover.

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), de vroegere Privacycommissie, reageert daar vandaag op in een kort statement. ‘We nemen de berichtgeving in de pers over deze verwerking van persoonsgegevens zeer ernstig’, zegt woordvoerster Aurélie Waeterinckx. De privacywaakhond beraadt zich naar eigen zeggen ‘om hiertegen op korte termijn handhavende actie te ondernemen’. Meer wil de privacycommissie daar voorlopig nog niet over kwijt.

Voldoende toestemming?

Zelf benadrukt D’haeseleer dat hij via de online registratie voor ­‘alles GDPR-gewijs goedkeuring gevraagd heeft’. De Ninovieters moeten expliciet de ‘algemene gebruiksvoorwaarden’ aanklikken en aanvaarden. De vraag is weliswaar of Forza Ninove wel voldoende open kaart speelde met de Ninovieters.

‘Het lijkt er toch op dat Forza Ninove veel meer met de persoonsgegevens doet dan waarover deze personen geïnformeerd zijn. De pertinente vraag is of ze daarvoor concreet hun toestemming hebben gegeven’, zei Ronny Saelens, onderzoeker privacyrecht aan de Vrije Universiteit Brussel, eerder al.

‘Je mag niet vergeten dat de GDPR deze persoonsgegevens als “gevoelige gegevens” beschouwt’, benadrukte Saelens. ‘Het is dus van primordiaal belang dat de persoon die zich registreert, goed weet wat er precies mee kan worden gedaan. Dat lijkt hier niet het geval te zijn. Op zijn minst was de formulering te vraag.’