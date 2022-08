Nasa is erin geslaagd om geluidsgolven van een zwart gat te vertalen. Het geluid is afkomstig van de Perseus-cluster en is zo bewerkt dat menselijke oren het kunnen horen. Volgens Nasa werden meerdere gegevens gemengd om dit geluidsfragment te bekomen.

De populaire misvatting dat er geen geluid is in de ruimte, vindt zijn oorsprong in het feit dat het grootste deel van de ruimte in wezen vacuüm is, waardoor geluidsgolven zich niet kunnen voortplanten. Een cluster van sterrenstelsels daarentegen, zoals de Perseus-cluster, bevat grote hoeveelheden gas die de honderden of zelfs duizenden sterrenstelsels omhullen. Die vormen zo een medium voor de geluidsgolven, zodat die zich wel kunnen verder verspreiden.