Ultraloper sterft tijdens Ultra-Trail du Mont-Blanc

Een Braziliaanse ultraloper is verongelukt tijdens de Ultra-Trail du Mont-Blanc in Frankrijk, zo laat de organisatie weten.

‘De loper bevond zich met zijn team op een officieel pad, dat beveiligd is voor de Petite Trotte à Léon en het hele jaar door gemarkeerd is, tussen de Col de Tricot en de Refuge de Plan Glacier’, schrijft de organisatie in een verklaring.

‘De reddingshelikopter is naar de plaats van het ongeval getrokken, waarop de dood van de deelnemer bevestigd werd.’ Meer details zijn er voorlopig niet.

De Petite Trotte à Léon (PTL) is een van meerdere evenementen tijdens de Ultra-Trail du Mont-Blanc. De tocht wordt gelopen door teams van twee of drie personen. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, is de PTL met 300 kilometer het langste evenement. Deelnemers moeten ook 25.000 hoogtemeters overwinnen. Alleen wie voldoende ervaring heeft, mag meedoen. De deelnemers worden non-stop getraceerd via gps.

‘Alle PTL-teams zijn op de hoogte gebracht van de situatie. Het evenement gaat door, elk team mag beslissen of het al dan niet verder loopt’, besluit de organisatie.