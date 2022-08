Oekraïense onafhankelijkheidsdag maakt Kiev extra nerveus

Het wordt een sobere herdenking van Oekraïnes onafhankelijkheid op woensdag. Grote parades blijven uit door angst voor Russische aanvallen. ‘Het kan erg lelijk worden’ , waarschuwt Oekraïens president Volodimir Zelenski.

Geen evenementen in Kiev en ook in de tweede grootste stad Charkov zullen geen blauw-gele parades passeren. Westerse en Oekraïense inlichtingendiensten achten de kans op hevige raketaanvallen op burgerdoelwitten en overheidsgebouwen bijzonder groot. Overheidsdiensten werken daarom al enkele dagen met een minimumbezetting. De Oekraïense regering wil tot elke prijs massa-evenementen vermijden. In Charkov geldt een avondklok.

‘Het kan erg lelijk worden’, waarschuwde president Zelenski. Hij riep zijn burgers op om waakzaam te zijn. Die oproep viel niet in dovemansoren. Zijn adviseur meldt op dinsdag dat de hoofdstad leegloopt. ‘Mensen zijn bezorgd over die mogelijke aanvallen’, zei hij op de Britse radiozender BBC Radio 4.

Ook de Amerikanen zitten op die lijn. ‘Rusland gaat de komende dagen meer beschietingen uitvoeren’, klonk het in de jongste inlichtingenupdate. De Amerikaanse ambassade in Kiev roept landgenoten nogmaals op om Oekraïne zo snel mogelijk via land te verlaten en geeft tips over hoe je een raketaanval kan overleven.

De herdenking wordt dit jaar sober. Zo werden voor de feestdag vernielde Russische tanks tentoongesteld op een plein in Kiev. Foto: kyodo/maxppp

Daarbovenop zorgt de dood van Daria Doegina voor onrust. De Russin kwam afgelopen weekend om het leven bij een bomaanslag op haar auto. Hoewel Oekraïne elke betrokkenheid ontkent, zeggen de Russen dat Oekraïne achter de aanslag zit. Op Russische media weerklinkt de roep om vergeldingsacties te houden.

Doegina is de dochter van de vooraanstaande filosoof Aleksandr Doegin. Met zijn ultranationalistisch gedachtegoed staat hij op een goed blaadje bij het Kremlin. Zijn dochter deelde zijn ideeën en kon na haar overlijden op lof rekenen van Russisch president Vladimir Poetin.

Processen in Marioepol

Voorlopig zijn er niet abnormaal meer raketaanvallen op Oekraïens grondgebied. Al kan dat snel keren. Rusland zou Oekraïne extra hard willen treffen op de dag waarop het net z’n onafhankelijkheid van Moskou herdenkt. 31 jaar geleden, op 24 augustus 1991, kwam Oekraïne los van de Sovjet-Unie. Raketaanvallen zouden de Oekraïners eraan moeten herinneren dat hun onafhankelijkheid een lege doos is. De onafhankelijkheidsdag valt overigens samen met de trieste mijlpaal van zes maanden oorlog in Oekraïne. Elke aanval tijdens onafhankelijkheidsdag zal ‘krachtig beantwoord’ worden, belooft Zelenski.

Extra raketaanvallen zouden vooral een poging zijn om het moreel van de Oekraïners te breken. Rusland grijpt de datum alvast aan om de processen te starten tegen Oekraïense soldaten die zich in Marioepol tegen de Russische invasie verzetten. Daarvoor heeft het metalen kooien gefabriceerd. De Verenigde Naties lieten al weten dat ze niet opgezet zijn met dergelijke ‘vernederende’ praktijken.

Veel ruimte voor aardverschuivingen in de oorlog is er niet langs weerszijden. Bovendien is lang niet elke symbolische dag een reden om een volgend hoofdstuk in de strijd in te luiden. Zo staarde het Westen zich ook blind op 9 mei, de dag waarop Rusland zijn overwinning op de nazi’s herdenkt. Van speculaties over een volgende ‘grote zet’ van Poetin kwam toen niets in huis.