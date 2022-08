Wat hebben Conner Rousseau, Jean-Luc Dehaene en Sanna Marin gemeen?

Dertigers gaan soms feesten. Als de kinderen bij oma en opa slapen, de laptop is dichtgeklapt na een werkweek en er een fles wijn is ontkurkt, dan wordt er al eens gedanst. Dat lijkt een evidentie, maar dat is lang niet voor iedereen zo. Zeker niet voor een premier.





De Finse premier Sanna Marin ligt onder vuur om gelekte filmpjes op een privéfeest, waar ze niet meer doet dan de dertiger uithangen. Waarom schieten we in een kramp als een politicus zichzelf is, terwijl we dat net zo graag willen? Journalisten Samira Ataei en Bart Brinckman geven duiding, Vooruit-voorzitter Conner Rousseau deelt zijn ervaringen.

