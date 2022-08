Adil en Bilall over geschrapte ‘Batgirl’: ‘Het lag niet aan ons, vertelde Warner’

Dat ‘Batgirl’ begin augustus werd geschrapt, leidde tot heel wat teleurgestelde reacties. Niet het minst bij regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah. Tijdens een interview op Tiktok bij de Franse website Skript.fr gaan ze daar dieper op in.

‘Warner heeft ons verteld dat het niet aan onze kunde ligt, of het talent van de actrice (Leslie Grace, red.) of de kwaliteit van de film’, vertelt El Arbi. Daarmee ontkent hij de geruchten die de kop opstaken bij het nieuws. Daarin werd gesteld dat de film niet goed genoeg was. Klopt dus niet. ‘Het ging om een strategische verandering, er was nieuw management (David Zavlav werd toen net de nieuwe ceo, red.). Ze wilden wat geld besparen.’ Warner had er op dat moment al een budget van 90 miljoen dollar in gepompt.

De beslissing van het bedrijf lokte een golf aan reacties uit op sociale media. De regisseurs kenden daar veel steun, onder meer via de hashtag #ReleaseBatgirl. ‘Toen ik het nieuws hoorde, was ik heel emotioneel’, aldus Fallah. ‘Ik wilde dingen breken, huilen, zelfs lachen, omdat ik dacht dat het een grap was. Maar de steun op sociale media en van zelfs grote regisseurs zoals Edgar Wright en James Gunn, dat heeft ons echt wel wat gedaan.’

Of de film ooit nog zal verschijnen, zal van Warner Bros afhangen. ‘We hopen het, voor de cast en crew. We zijn zoals een kleine familie.’

Geen beelden

‘Als het gelost wordt, hebben er wel eerst nog veel werk aan. Zoals het nu is, kan het gewoon niet. Er zijn geen visuele effecten, we moeten nog scènes draaien’, zegt El Arbi. ‘Dus als ze ons op een dag de middelen geven om de film af te werken, zoals we die willen, dan graag.’

Bovendien hebben ze geen toegang meer tot de beelden. ‘Toen Adil me belde, zei hij: snel, film alles met je telefoon’, zegt Fallah met een lach. ‘Ik logde in op de server, maar alles was geblokkeerd.’ Een zuur momentje: ‘We hebben gevloekt. Geen enkele scène met Batman hebben we bijgehouden.’