Personeel Fedasil legt werk halfuur neer: ‘Het kan zo niet meer verder’

Deze namiddag om 13 uur legt het personeel van Fedasil het werk tijdelijk neer aan onder meer het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje. Dat zegt directrice Isabelle Plumat.

‘We moeten een statement maken, want het kan zo niet meer verder. We willen ons werk voortzetten, maar dat lukt momenteel niet. De frustratie groeit bij de medewerkers en de asielzoekers. Logisch, want zij zien hun basisrecht ontnomen worden’, zegt directrice van Fedasil Isabelle Plumat.

De opvang aan Klein Kasteeltje verloopt al maandenlang erg moeilijk. Vorige week vrijdag schreef De Standaard dat er nog nooit zoveel asielzoekers op straat in de buurt van het Klein Kasteeltje sliepen. De spanningen tussen de buurtbewoners en de asielzoekers aan het aanmeldcentrum liepen nog nooit zo hoog op, zei ook bur­gemeester Philippe Close (PS).

Plumat klaagt in Bruzz de blijvende onveiligheid voor de asielzoekers, medewerkers en buurtbewoners aan. ‘De politie is hier onmisbaar geworden en dat is niet normaal. Mensen geraken hier niet meer binnen en dat resulteert in moeilijke situaties, met veel frustratie en ook medische zorgen die niet ingevuld worden.’

