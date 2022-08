Tankwagen ingereden op kantoorgebouw in Gent, meegesleurde fietser overleden

In Gent is net voor de middag een tankwagen ingereden op een kantoorgebouw aan het Stapelplein. Er viel één dodelijk slachtoffer: een fietser die werd meegesleurd door de vrachtwagen. Dat bevestigt de Gentse politie.

De tankwagen reed rond 11 uur op de stadsring R40 (Dok-Noord) in de richting van de Dampoort, maar miste om een nog onbekende reden een bocht aan het Stapelplein. De vrachtwagen raakte daarbij een vrouw die met de fiets in de hand de straat wilde oversteken. Ze overleefde de aanrijding niet.

De vrachtwagen reed vervolgens rechtdoor over de parking van het Handelsdokcentrum, en vernielde de toegangspoort van dat kantoorgebouw. De Hongaarse chauffeur zat gekneld, maar de man kwam er met lichte verwondingen vanaf. Het is niet duidelijk of er nog andere slachtoffers zijn.

Kortstondige evacuatie

Het personeel in het kantoorgebouw werd kortstondig geëvacueerd, uit vrees voor ontvlambare stoffen in de tankwagen, maar dat bleek niet het geval. Het personeel kon intussen weer naar binnen. De schade aan het gebouw wordt bekeken, maar het instortingsgevaar lijkt geweken.